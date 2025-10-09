Популярни
Исмаил Сенанджи и Мая Русева спечелиха “Нови пазар рън”

Последният кръг от веригата Рън България бе в Нови пазар на 8 октомври с шосейно бягане на 13 км, 6.5 км и 1 км в четвъртото издание на “Нови пазар рън“. Проливният дъжд в Североизточна България не уплаши десетки бегачи от цялата страна. По време на състезанието дъждът спря, а температурата (около 12 градуса по Целзий) бе отлична за атлетите.

Традиционното трасе бе от центъра на град Нови пазар до центъра на първата българска столица Плиска.

Четвърта поредна победа на 13 км записа угандиецът живеещ във Варна Исмаил Сенанджи (Евър – Варна), който преодоля дистанцията за 44:39. Валентин Вълканов (Тангра – Варна) – 45:36 и Максим Колев (Локомотив – София) 48:04 бяха негови подгласници.

Челната шестица при мъжете попълниха Павел Павлов (Супер спорт – Варна) – 49:24, нидерландецът Арно Висерс (Тийм Михайлов) 50:56 и бащата на балканския шампион на 800 м за юноши Димитър Панделиев – Янко Панделиев (Супер спорт – Варна) – 57:41.

Девойката Мая Русева (Супер спорт – Варна) бяга отново много силно при жените и завърши убедително първа на 13 км с време 49:48, което щеше да и даде пето място дори при мъжете. Следваха четири представителки на „Тангра“ – Варна – украинката Виктория Тужовец – 55:16, шампионката на планинско бягане Емилия Семерджиева – 1:00:05, Станислава Янакиева – 1:02:11 и Светослава Славова – 1:08:23.

Между тях на пето място завърши двукратната шампионка на спортно ходене за девойки под 18 години – Лазарина Христова (Нови пазар) – 1:04:00.

Силно бягане се получи при мъжете на 6.5 км, където Атила Расим (Шумен) надбяга Виктор Петков (Червен бряг) с 22:35 срещу 22:58. Трети е Радостин Владов (Атлет – Мездра) – 23:26.

Радостин Русин (Виктория – Варна) остана на 10 секунди след третото място с 23:36, а Валери Вълковски (Нови пазар) донесе призово място за домакините с 24:57 за петата позиция пред Максим Тодоров (Тангра Варна) – 25:25.

Месец преди да навърши 13 години Ерика Балканска (Тангра – Варна) бе безапелационна победителка на 6.5 км с време 28:46 пред съотборничката си Христиана Христова – 32:23. Следваха четири представителки на новопазарската школа – Силвена Великова, сестрите Радина и Виктория Вичеви и Дуйгу Адилова.

В масов старт от 1 км се включиха деца и възрастни от Нови пазар, както и гости на състезанието.

Призьорите бяха наградени от кмета на община Нови пазар Георги Георгиев.

Ден преди състезанието в сградата на общината имаше лекция за “Нови пазар рън“ и 20 минутно занимание по Детска атлетика с десетки четвъртокласници.

