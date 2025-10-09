Популярни
Футболист от австралийското първенство се призна за виновен за манипулиране на мачове

  • 9 окт 2025 | 13:00
  • 398
  • 0
Бившият капитан на отбора на Макартър ФК от Австралийската футболна лига Улисес Давила се призна за виновен в съда в Сидни за участие в манипулиране на мачове, съобщава АП.

34-годишният мексиканец Давила е обвинен, че е ръководил незаконна схема с цел печалби от залози, като той заедно с още двама съотборници Клейтън Люис и Кейрин Бакъс умишлено са си изкарвали жълти картони в общо шест срещи от австралийския елит през 2023 и 2024 година. Присъдата на Давила ще бъде произнесена на 19 декември, докато Люис и Бакъс бяха освободени от съдебна отговорност още през септември, тъй като магистратите прецениха, че двамата не са имали съществена роля за организирането на схемата, а и са оказали пълно съдействие в разследването на случая.

Тримата бяха арестувани през май 2024 година, а малко по-късно договорите им с Макартър бяха прекратени. В един от манипулираните мачове от 9 декември 2023 година срещу Сидни ФК те си изкарват умишлено предупреждения, като Давила получава жълт картон заради разкарване на топката, Люис е санкциониран заради бутане на съперник в гърдите, а Бакъс - заради грубо нарушение. На този двубой са направени множество залози, че играчите на Макартър ФК ще получат поне четири жълти картона, като печалбата е над 200 хиляди австралийски долара, а Давила е заплатил по 10 хиляди долара на съотборниците си за участието в схемата.

Давила беше считан за един от обещаващите таланти във футбола, като участва на Световно първенство за младежи до 20 години в Колумбия през 2011  година и дори бележи за победата на Мексико над Франция с 3:1 в мача за бронзовите медали. Малко по-късно той подписва договор с Челси, но така и не успява да запише дебют за "сините" от Лондон, а от 2019 година заиграва в австралийското първенство, в което е избран за Играч на сезона през 2020/21.

Снимки: Gettyimages

