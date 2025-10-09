Популярни
  Нефтохимик срещу Дея за трофея в Бургас

Нефтохимик срещу Дея за трофея в Бургас

  • 9 окт 2025 | 11:35
  • 239
  • 0
Бронзовият медалист в Супер Волей Нефтохимик 2010 (Бургас) ще играе на финала на приятелския турнир преди старта на новия сезон. Воденият от Франческо Кадеду тим надигра Черно море (Варна) с 3:0 (25:17, 25:23, 25:19) във втория полуфинал на надпреварата в морския град.

Така утре на финала Нефтохимик ще срещне другия бургаски отбор - Дея спорт, който победи Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 (26:24, 25:23, 25:22). Срещата е от 18:30 часа.

В спор за третото място Черно море ще играе срещу Берое 2016 (Стара Загора) в 16:00 ч.

Момчетата на Франческо Кадеду имаха превес през по-голямата част от времето и закономерно спечелиха двубоя. "Моряците" имаха проблясъци, демонстрираха аргументи, но не бе достатъчно.

Ударно започна срещата за домакините от Нефтохимик - 5:1. Те продължиха да диктуват положението в следващите минути, но след 8:4 "моряците" влязоха в серия и наваксаха изоставането си (8:7). Лекият превес на бургазлии се запази, въпреки отпора на противника. След средата състезателите на Франческо Кадеду бяха пълен хегемон и без проблем поведоха в срещата.

Идентично тръгна и вторият гейм за домакините - 4:1, след което варненци набраха инерция и настигнаха нефтохимиците.  Играта продължи точка за точка, но постепенно волейболистите на Черно море взеха преднина (12:9). Впоследствие бургазлии успяха да излязат от ситуацията и да вземат превес (17:14), въпреки съпротивата на състезателите на Данаил Милушев.

С преднина за бургазлии започна и третата част. Тя се запази до средата (13:10), като постепенно бе стопена от волейболистите на Черно море (13:12). Домакините се мобилизираха и устояха, натрупаха и преднина. Така момчетата на Франческо Кадеду записаха чист успех.

