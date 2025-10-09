Популярни
»
19-а поредна победа на Сабаленка в Ухан, Пегула също продължава

  • 9 окт 2025 | 11:30
Шампионката от Откритото първенство на САЩ и трикратна победителка в надпреварата на китайска земя Арина Сабаленка (Беларус) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Ухан от сериите WТА 1000 с награден фонд от 3,654 милиона долара.

Водачката в схемата Сабаленка удължи победната си серия в Ухан до 19 мача, след като се наложи над 16-ата поставена Людмила Самсонова (Русия)  с 6:3, 6:2 за 76 минути игра в третия кръг.

Серията на Арина Сабаленка, която заема първо място и в световната ранглистата при жените, включва титлите през 2018-а, 2019-а и 2024 година.

Следващата съперничка на Сабаленка ще бъде победителката от мача между Линда Носкова (Чехия) и Елена Рибакина (Казахстан).

Преди това шестата поставена американка Джесика Пегула също се класира за четвъртфиналите, след като се възстанови от ранен пробив в третия сет, за да победи рускинята Екатерина Александрова със 7:5, 3:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и семе минути.

Пегула изравни резултата в решаващия сет срещу деветата в схемата Александрова на 2:2, след което спечели четири от последните пет гейма, за да стигне до победата.

Това беше шестият пореден мач в три сета за Джесика Пегула и за пети път тя спечели.

"Не мога да си спомня кога за последно играх два сета", заяви американската тенисистка, цитирана от агенция АП и допълни: "Но се борих наистина здраво и то срещу много добри противнички. Днес условията бяха различни, покривът беше затворен и мисля, че ни отне малко време да се адаптираме."

В спор за достигане до полуфиналите Пегула ще се изправи срещу победителката от двубоя Елена Рибакина (Казахстан) - Ива Йович (САЩ).

