Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Стана ясна програмата на Левски за турнира в Гърция

Стана ясна програмата на Левски за турнира в Гърция

  • 9 окт 2025 | 10:37
  • 118
  • 0
Стана ясна програмата на Левски за турнира в Гърция

Стана ясна програмата на мъжкия ни тим за турнира във Флорина (Гърция).

Момчетата на старши треньора Николай Желязков стартират в петък от 17,30 часа срещу  "Кифисия".

В събота от 19,00 часа нашите волейболисти ще срещнат ПАОК, който е финалист за националната купа и полуфиналист в шампионата на съседката ни от миналия сезон.

В неделя от 12,30 часа "сините" ще финишират в турнира с мач срещу домакините от "Ифестос" (Флорина).

Това ще бъдат последни проверки за тима ни преди полуфинала за Суперкупата на България срещу "Берое" на 18 октомври в зала "Левски София".

С него започва сезона, в който "Левски" ще защитава златния си требъл - злато от първенството, Купата и Суперкупата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Васил Терзиев призова СОС да подкрепи София за Евроволей

Васил Терзиев призова СОС да подкрепи София за Евроволей

  • 8 окт 2025 | 23:09
  • 2009
  • 5
Какъв е бил дeвизът на италианските волейболисти за полуфинала и финала на Световното

Какъв е бил дeвизът на италианските волейболисти за полуфинала и финала на Световното

  • 8 окт 2025 | 19:30
  • 1717
  • 0
Президентът на Италия прие световните шампиони по волейбол за мъже и жени

Президентът на Италия прие световните шампиони по волейбол за мъже и жени

  • 8 окт 2025 | 18:27
  • 1678
  • 0
"Кой е по-добър" с Любо Ганев

"Кой е по-добър" с Любо Ганев

  • 8 окт 2025 | 18:09
  • 1325
  • 0
Тодор Вълчев: Присъствието на Матей ни кара да показваме не 100, а 120%

Тодор Вълчев: Присъствието на Матей ни кара да показваме не 100, а 120%

  • 8 окт 2025 | 17:38
  • 3634
  • 0
Мартин Иванов: Ще излъжа, ако кажа, че не очакваме трофея от Суперкупата

Мартин Иванов: Ще излъжа, ако кажа, че не очакваме трофея от Суперкупата

  • 8 окт 2025 | 17:22
  • 3983
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 12018
  • 6
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 6378
  • 1
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 1371
  • 5
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 18955
  • 41
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 2682
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 14939
  • 14