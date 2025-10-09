Стана ясна програмата на Левски за турнира в Гърция

Стана ясна програмата на мъжкия ни тим за турнира във Флорина (Гърция).

Момчетата на старши треньора Николай Желязков стартират в петък от 17,30 часа срещу "Кифисия".

В събота от 19,00 часа нашите волейболисти ще срещнат ПАОК, който е финалист за националната купа и полуфиналист в шампионата на съседката ни от миналия сезон.

В неделя от 12,30 часа "сините" ще финишират в турнира с мач срещу домакините от "Ифестос" (Флорина).

Това ще бъдат последни проверки за тима ни преди полуфинала за Суперкупата на България срещу "Берое" на 18 октомври в зала "Левски София".

С него започва сезона, в който "Левски" ще защитава златния си требъл - злато от първенството, Купата и Суперкупата.