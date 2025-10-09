Нови десет български победи на турнира от Тенис Европа в Хасково

Нови десет победи постигнаха българските тенисисти на турнира за момчета и момичета до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Хасково.
Момчетата са разпределени в осем групи, като победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите. При девойките се играе по системата на пряка елиминация.
Победи в груповата фаза при момчетата през вчерашния ден записаха Ивелин Василев, Даниел Ценов и Митко Генов.
Седем българки пък се класираха за четвъртфиналите при момичетата: Мария Колева, Вивиан Бесалева, Кайра Алексиева, Адриана Василева, Никол Бюлбюлева, Ния Синчанова и Виктория Груйовска
Резултати:
Момчета:
Група А:
Господин Иванов – Нестор Цужба (Русия) 1:6, 1:6
Венислав Цацов – почива
Група B:
Кирил Андонов – Александър Кирианов (Русия) 1:6, 2:6
Алекс Кибар – почива
Група C:
Ивелин Василев – Арас Кирча (Турция) 6:4, 6:4
Максим Табаков – почива
Група D:
Иван Манделев – Данило Лашевски (Украйна) 1:6, 0:6
Георги Минков – почива
Група E:
Даниел Ценов – Себастиан Бохат (Словакия) 4:6, 6:2, 10-6
Али Ергун (Турция) – почива
Група F:
Георги Георгиев – Лука Ангел (Румъния) 1:6, 0:6
Томкин Маи (Германия) – почива
Група G:
Митко Генов – Сидханш Наранг (САЩ) 6:1, 6:0
Дмитро Коломоец (Украйна) – почива
Група H:
Златомир Райчев – Неджат Зорлу (Турция) 6:4, 2:5 и отказване на Райчев
Давид Енеа (Румъния) – почива
Момичета, 1/8-финали:
Мария Колева – Рая Карабова 6:2, 2:6, 10-6
Вивиан Бесалева – Елиз Метин (Турция) 6:0, 6:1
Кайра Алексиева – Нехир Дуру (САЩ) 6:2, 6:4
Адриана Василева – Ада Туркиилмаз (Турция) 6:1, 6:3
Никол Бюлбюлева – Дениз Николчева 6:1, 6:0
Ния Синчанова – Пера Метин (Турция) 6:2, 6:4
Виктория Груйовска – Ема Костова 6:3, 6:1