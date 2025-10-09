Нови десет български победи на турнира от Тенис Европа в Хасково

Нови десет победи постигнаха българските тенисисти на турнира за момчета и момичета до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Хасково.

Момчетата са разпределени в осем групи, като победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите. При девойките се играе по системата на пряка елиминация.

Победи в груповата фаза при момчетата през вчерашния ден записаха Ивелин Василев, Даниел Ценов и Митко Генов.

Седем българки пък се класираха за четвъртфиналите при момичетата: Мария Колева, Вивиан Бесалева, Кайра Алексиева, Адриана Василева, Никол Бюлбюлева, Ния Синчанова и Виктория Груйовска

Резултати:

Момчета:

Група А:

Господин Иванов – Нестор Цужба (Русия) 1:6, 1:6

Венислав Цацов – почива

Група B:

Кирил Андонов – Александър Кирианов (Русия) 1:6, 2:6

Алекс Кибар – почива

Група C:

Ивелин Василев – Арас Кирча (Турция) 6:4, 6:4

Максим Табаков – почива

Група D:

Иван Манделев – Данило Лашевски (Украйна) 1:6, 0:6

Георги Минков – почива

Група E:

Даниел Ценов – Себастиан Бохат (Словакия) 4:6, 6:2, 10-6

Али Ергун (Турция) – почива

Група F:

Георги Георгиев – Лука Ангел (Румъния) 1:6, 0:6

Томкин Маи (Германия) – почива

Група G:

Митко Генов – Сидханш Наранг (САЩ) 6:1, 6:0

Дмитро Коломоец (Украйна) – почива

Група H:

Златомир Райчев – Неджат Зорлу (Турция) 6:4, 2:5 и отказване на Райчев

Давид Енеа (Румъния) – почива

Момичета, 1/8-финали:

Мария Колева – Рая Карабова 6:2, 2:6, 10-6

Вивиан Бесалева – Елиз Метин (Турция) 6:0, 6:1

Кайра Алексиева – Нехир Дуру (САЩ) 6:2, 6:4

Адриана Василева – Ада Туркиилмаз (Турция) 6:1, 6:3

Никол Бюлбюлева – Дениз Николчева 6:1, 6:0

Ния Синчанова – Пера Метин (Турция) 6:2, 6:4

Виктория Груйовска – Ема Костова 6:3, 6:1