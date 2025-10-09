Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Нови десет български победи на турнира от Тенис Европа в Хасково

Нови десет български победи на турнира от Тенис Европа в Хасково

  • 9 окт 2025 | 08:49
  • 167
  • 0
Нови десет български победи на турнира от Тенис Европа в Хасково

Нови десет победи постигнаха българските тенисисти на турнира за момчета и момичета до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Хасково.

Момчетата са разпределени в осем групи, като победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите. При девойките се играе по системата на пряка елиминация.

Победи в груповата фаза при момчетата през вчерашния ден записаха Ивелин Василев, Даниел Ценов и Митко Генов.

Седем българки пък се класираха за четвъртфиналите при момичетата: Мария Колева, Вивиан Бесалева, Кайра Алексиева, Адриана Василева, Никол Бюлбюлева, Ния Синчанова и Виктория Груйовска

Резултати:

Момчета:

Група А:

Господин Иванов – Нестор Цужба (Русия) 1:6, 1:6

Венислав Цацов – почива

Група B:

Кирил Андонов – Александър Кирианов (Русия) 1:6, 2:6

Алекс Кибар – почива

Група C:

Ивелин Василев – Арас Кирча (Турция) 6:4, 6:4

Максим Табаков – почива

Група D:

Иван Манделев – Данило Лашевски (Украйна) 1:6, 0:6

Георги Минков – почива

Група E:

Даниел Ценов – Себастиан Бохат (Словакия) 4:6, 6:2, 10-6

Али Ергун (Турция) – почива

Група F:

Георги Георгиев – Лука Ангел (Румъния) 1:6, 0:6

Томкин Маи (Германия) – почива

Група G:

Митко Генов – Сидханш Наранг (САЩ) 6:1, 6:0

Дмитро Коломоец (Украйна) – почива

Група H:

Златомир Райчев – Неджат Зорлу (Турция) 6:4, 2:5 и отказване на Райчев

Давид Енеа (Румъния) – почива

Момичета, 1/8-финали:

Мария Колева – Рая Карабова 6:2, 2:6, 10-6

Вивиан Бесалева – Елиз Метин (Турция) 6:0, 6:1

Кайра Алексиева – Нехир Дуру (САЩ) 6:2, 6:4

Адриана Василева – Ада Туркиилмаз (Турция) 6:1, 6:3

Никол Бюлбюлева – Дениз Николчева 6:1, 6:0

Ния Синчанова – Пера Метин (Турция) 6:2, 6:4

Виктория Груйовска – Ема Костова 6:3, 6:1

Следвай ни:

Още от Тенис

Иван Иванов разгроми шестия поставен на турнир за мъже в Испания

Иван Иванов разгроми шестия поставен на турнир за мъже в Испания

  • 9 окт 2025 | 03:25
  • 1938
  • 0
Сабаленка с критики към метеорологичните условия в Ухан

Сабаленка с критики към метеорологичните условия в Ухан

  • 8 окт 2025 | 23:35
  • 1698
  • 0
За първи път от почти десетилетие тенисисти извън Европа с топ постижение

За първи път от почти десетилетие тенисисти извън Европа с топ постижение

  • 8 окт 2025 | 22:42
  • 1700
  • 0
Нестеров се класира за втория кръг на турнир в Ираклион

Нестеров се класира за втория кръг на турнир в Ираклион

  • 8 окт 2025 | 20:55
  • 853
  • 0
Медведев спечели трилър с Тиен

Медведев спечели трилър с Тиен

  • 8 окт 2025 | 20:03
  • 1626
  • 0
Феликс Оже-Алиасим е четвъртфиналист в Шанхай

Феликс Оже-Алиасим е четвъртфиналист в Шанхай

  • 8 окт 2025 | 19:25
  • 1050
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 7558
  • 3
Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 23:03
  • 16121
  • 17
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 3158
  • 1
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 17094
  • 38
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 1831
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 13618
  • 13