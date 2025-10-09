Популярни
Несторов се класира за втория кръг в Ираклион

  • 9 окт 2025 | 08:24
Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 1 в схемата българин победи Фин Мъргет (Великобритания) с 6:2, 7:5. Срещата продължи час и 54 минути.

Нестеров спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 в първия сет.

Втората част премина без пробиви до 5:5, а след това Пьотр Нестеров спечели два поредни гейма и триумфира с победата.

Българинът ще играе срещу Ромен Фокон (Белгия) във втория кръг на надпреварата.

