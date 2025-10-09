Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Професионалисти поведоха отбор от Трън към върха в Пернишко

Професионалисти поведоха отбор от Трън към върха в Пернишко

  • 9 окт 2025 | 00:44
  • 89
  • 0
Професионалисти поведоха отбор от Трън към върха в Пернишко

От началото на сезона отборът на Ерма е в подем, с четири поредни победи в първенството на „А1“ Областна футболна група Перник. Момчетата на Ерма успяха да победят Димитровец Ковачевци (11:1), Дружба Мещица (5:0), Чорни Брезник (4:2) и Черногорец Ноевци (5:2). За изминалите четири кръга те държат първото място във временното класиране, с голова разлика 25:5, като се доближават до лидерите Металург Перник и Витоша Долна Диканя.

От клуба споделят, че в основата на успеха е предсезонната подготовка, по време на която сериозна бройка играчи, играли и професионален футбол, са били привлечени. Те са внесли опит, самочувствие и жажда за победи. Освен това гръбнакът на Ерма, изграден преди това, е останал верен на отбора, като вече утвърдените играчи също са спомогнали за подема.

В редиците на трънския клуб са имена като вратарят Алекс Георгиев (юноша Миньор Перник), нападателят Георги Недялков (юноша на Левски), крилото Стивън Милчев (играл за Миньор Перник и Бдин Видин), полузащитникът Ерик Иванов (играл за Сливнишки герой и Струмска слава), халфът Ивайло Стоянов (юноша Миньор Перник), Димитър Петков (играл за Струмска слава), както и вратарят Радослав Костадинов (също бивш играч на Струмска слава).

Останалата част от отбора са местни играчи, както и ветерани в областните групи и различни турнири по мини футбол. А това са именно Петър Динев, Славчо Илков, Радослав Славков, Георги Руменов, Робърт Иванов, Васко Първанов, Марин Маринов, Светлин Маринов, Слави Колев, Юлиян Ганчев, Георги Георгиев, Пламен Иванов, Николай Митов, Бисер Златков, Александър Джерекаров.

Старши треньор на отбора е Боян Богословов, а административен, спортно-технически и финансов директор е Теодор Попов. С големи заслуги в клуба определят и Веселин Цонев, за когото твърдят, че без него проектът нямаше да се осъществи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 10690
  • 30
Пирин (Разлог) би адашите от Гоце Делчев за Купата на АФЛ

Пирин (Разлог) би адашите от Гоце Делчев за Купата на АФЛ

  • 8 окт 2025 | 20:27
  • 953
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 9869
  • 13
Орела: Вкараха ни от нищото, пак си получихме головете

Орела: Вкараха ни от нищото, пак си получихме головете

  • 8 окт 2025 | 18:39
  • 1373
  • 0
Черно море разби Добруджа в контрола, Илиан Илиев доволен от представянето

Черно море разби Добруджа в контрола, Илиан Илиев доволен от представянето

  • 8 окт 2025 | 18:34
  • 2260
  • 1
Ботев (Ихтиман) елиминира Сливнишки герой за купата на АФЛ

Ботев (Ихтиман) елиминира Сливнишки герой за купата на АФЛ

  • 8 окт 2025 | 18:34
  • 1527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 23:03
  • 8740
  • 9
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 10690
  • 30
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 9869
  • 13
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 12482
  • 22
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 16433
  • 59
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 48929
  • 71