Професионалисти поведоха отбор от Трън към върха в Пернишко

От началото на сезона отборът на Ерма е в подем, с четири поредни победи в първенството на „А1“ Областна футболна група Перник. Момчетата на Ерма успяха да победят Димитровец Ковачевци (11:1), Дружба Мещица (5:0), Чорни Брезник (4:2) и Черногорец Ноевци (5:2). За изминалите четири кръга те държат първото място във временното класиране, с голова разлика 25:5, като се доближават до лидерите Металург Перник и Витоша Долна Диканя.

От клуба споделят, че в основата на успеха е предсезонната подготовка, по време на която сериозна бройка играчи, играли и професионален футбол, са били привлечени. Те са внесли опит, самочувствие и жажда за победи. Освен това гръбнакът на Ерма, изграден преди това, е останал верен на отбора, като вече утвърдените играчи също са спомогнали за подема.

В редиците на трънския клуб са имена като вратарят Алекс Георгиев (юноша Миньор Перник), нападателят Георги Недялков (юноша на Левски), крилото Стивън Милчев (играл за Миньор Перник и Бдин Видин), полузащитникът Ерик Иванов (играл за Сливнишки герой и Струмска слава), халфът Ивайло Стоянов (юноша Миньор Перник), Димитър Петков (играл за Струмска слава), както и вратарят Радослав Костадинов (също бивш играч на Струмска слава).

Останалата част от отбора са местни играчи, както и ветерани в областните групи и различни турнири по мини футбол. А това са именно Петър Динев, Славчо Илков, Радослав Славков, Георги Руменов, Робърт Иванов, Васко Първанов, Марин Маринов, Светлин Маринов, Слави Колев, Юлиян Ганчев, Георги Георгиев, Пламен Иванов, Николай Митов, Бисер Златков, Александър Джерекаров.

Старши треньор на отбора е Боян Богословов, а административен, спортно-технически и финансов директор е Теодор Попов. С големи заслуги в клуба определят и Веселин Цонев, за когото твърдят, че без него проектът нямаше да се осъществи.