За първи път от почти десетилетие тенисисти извън Европа с топ постижение

Австралийският тенисист Алекс де Минор и американецът Тейлър Фриц станаха първите тенисисти извън Европа от девет години насам, постигнали 50 или повече победи в един сезон.

Последният път, когато двама играчи, представляващи повече от една европейска държава, постигнаха подобен резултат, беше през 2016 г. Тогава това сториха канадецът Милош Раонич и японецът Кей Нишикори. Раонич завърши сезон 2016 с рекорд от 52 победи и 17 загуби, докато Нишикори спечели 58 мача и загуби 21.

Алекс де Минор продължава участието си на “Мастърс”-а в Шанхай, Китай, където ще се изправи срещу руския тенисист Даниил Медведев за място на полуфиналите, и ще може да надгради постижението си. Тейлър Фриц от своя страна приключи с турнира в Далечния Изток, след като загуби от французина Джовани Мпетчи Перикар.

Alex De Minaur is the 3rd player to win 50 matches in 2025.



Carlos Alcaraz, 67

Taylor Fritz and Alex De Minaur, 50



That's the first time he wins 50 matches in a season in his life as well. pic.twitter.com/Uyro2m0WuN — José Morgado (@josemorgado) October 8, 2025