За първи път от почти десетилетие тенисисти извън Европа с топ постижение

  • 8 окт 2025 | 22:42
Австралийският тенисист Алекс де Минор и американецът Тейлър Фриц станаха първите тенисисти извън Европа от девет години насам, постигнали 50 или повече победи в един сезон.

Последният път, когато двама играчи, представляващи повече от една европейска държава, постигнаха подобен резултат, беше през 2016 г. Тогава това сториха канадецът Милош Раонич и японецът Кей Нишикори. Раонич завърши сезон 2016 с рекорд от 52 победи и 17 загуби, докато Нишикори спечели 58 мача и загуби 21.

Алекс де Минор продължава участието си на “Мастърс”-а в Шанхай, Китай, където ще се изправи срещу руския тенисист Даниил Медведев за място на полуфиналите, и ще може да надгради постижението си. Тейлър Фриц от своя страна приключи с турнира в Далечния Изток, след като загуби от французина Джовани Мпетчи Перикар.

