Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Египет
  3. Салах се погрижи да класира Египет на Световното първенство

Салах се погрижи да класира Египет на Световното първенство

  • 8 окт 2025 | 21:00
  • 2598
  • 0
Салах се погрижи да класира Египет на Световното първенство

Националният отбор на Египет постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на аутсайдера Джибути и така окончателно си осигури класиране за Мондиал 2026. “Фараоните” станаха 19-ият сигурен участник на Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, като за четвърти път ще бъдат на подобен форум след 1934 г., 1990 г. и 2018 г.

Египтяните поведоха в резултата още в осмата минута, когато Ибрахим Адел се разписа с глава след центриране на Зизо. В 14-ата минута Мохамед Салах удвои аванса на тима, след като с удара си прати топката покрай Омар Махамуд. В 84-тата минута звездата на Ливърпул отново преодоля противниковия вратар, като този път го прехвърли с красиво воле за крайното 3:0 в полза на гостите.

Така кръг преди края на квалификациите в зона “Африка” Египет е недосегаем в група “А” със своите 23 точки или на пет пред втория Буркина Фасо, който ще играе плейоф. Джибути пък е твърдо на последното шесто място с едва 1 точка от девет мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кукурея с положително мнение за испанския мач в САЩ

Кукурея с положително мнение за испанския мач в САЩ

  • 8 окт 2025 | 21:29
  • 534
  • 0
Президентът на Рома: Много ми харесва този състав, а Гасперини е фантастичен

Президентът на Рома: Много ми харесва този състав, а Гасперини е фантастичен

  • 8 окт 2025 | 21:25
  • 372
  • 0
Наполи потвърди контузиите на двама от своите титуляри

Наполи потвърди контузиите на двама от своите титуляри

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 704
  • 0
Бранител на Реал Мадрид призна, че е обмислял да спре с футбола

Бранител на Реал Мадрид призна, че е обмислял да спре с футбола

  • 8 окт 2025 | 20:15
  • 1649
  • 0
Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на Мондиал 2026 в голово шоу със странни ситуации

Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на Мондиал 2026 в голово шоу със странни ситуации

  • 8 окт 2025 | 20:00
  • 2990
  • 1
Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями

Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями

  • 8 окт 2025 | 20:00
  • 5606
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Страхотна битка от Евролигата в "Арена София", начало на второто полувреме

Страхотна битка от Евролигата в "Арена София", начало на второто полувреме

  • 8 окт 2025 | 22:12
  • 4085
  • 2
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 6100
  • 12
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 6830
  • 9
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 10280
  • 20
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 14462
  • 45
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 45960
  • 60