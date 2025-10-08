Салах се погрижи да класира Египет на Световното първенство

Националният отбор на Египет постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на аутсайдера Джибути и така окончателно си осигури класиране за Мондиал 2026. “Фараоните” станаха 19-ият сигурен участник на Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, като за четвърти път ще бъдат на подобен форум след 1934 г., 1990 г. и 2018 г.
Египтяните поведоха в резултата още в осмата минута, когато Ибрахим Адел се разписа с глава след центриране на Зизо. В 14-ата минута Мохамед Салах удвои аванса на тима, след като с удара си прати топката покрай Омар Махамуд. В 84-тата минута звездата на Ливърпул отново преодоля противниковия вратар, като този път го прехвърли с красиво воле за крайното 3:0 в полза на гостите.
Така кръг преди края на квалификациите в зона “Африка” Египет е недосегаем в група “А” със своите 23 точки или на пет пред втория Буркина Фасо, който ще играе плейоф. Джибути пък е твърдо на последното шесто място с едва 1 точка от девет мача.