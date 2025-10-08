Салах се погрижи да класира Египет на Световното първенство

Националният отбор на Египет постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на аутсайдера Джибути и така окончателно си осигури класиране за Мондиал 2026. “Фараоните” станаха 19-ият сигурен участник на Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, като за четвърти път ще бъдат на подобен форум след 1934 г., 1990 г. и 2018 г.

Египтяните поведоха в резултата още в осмата минута, когато Ибрахим Адел се разписа с глава след центриране на Зизо. В 14-ата минута Мохамед Салах удвои аванса на тима, след като с удара си прати топката покрай Омар Махамуд. В 84-тата минута звездата на Ливърпул отново преодоля противниковия вратар, като този път го прехвърли с красиво воле за крайното 3:0 в полза на гостите.

Така кръг преди края на квалификациите в зона “Африка” Египет е недосегаем в група “А” със своите 23 точки или на пет пред втория Буркина Фасо, който ще играе плейоф. Джибути пък е твърдо на последното шесто място с едва 1 точка от девет мача.

🚨 Ibrahim Adel 8'



FIFA World Cup Qualification| 🏆 Djibouti 0-1 Egyptpic.twitter.com/oK7puj6f6k — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 8, 2025

🚨 Mo Salah



FIFA World Cup Qualification| 🏆 Djibouti 0-2 Egyptpic.twitter.com/J6Vkpzokye — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 8, 2025

🚨 Mohamed Salah 84'



FIFA World Cup Qualification| 🏆 Djibouti 0-3 Egyptpic.twitter.com/gXXEflXwBo — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 8, 2025