Нестеров се класира за втория кръг на турнир в Ираклион

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.



Поставеният под №1 в схемата българин победи с 6:2, 7:5 Фин Мъргет (Великобритания). Срещата продължи час и 54 минути. Нестеров спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 в първия сет.



Втората част премина без пробиви до 5:5, а след това Нестеров спечели два поредни гейма и триумфира с победата. Във втория кръг Пьотр Нестеров ще играе срещу Ромен Фокон (Белгия).