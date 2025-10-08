Популярни
»
Нестеров се класира за втория кръг на турнир в Ираклион

  • 8 окт 2025 | 20:55
  • 400
  • 0
Нестеров се класира за втория кръг на турнир в Ираклион

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №1 в схемата българин победи с 6:2, 7:5 Фин Мъргет (Великобритания). Срещата продължи час и 54 минути. Нестеров спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 в първия сет.

Втората част премина без пробиви до 5:5, а след това Нестеров спечели два поредни гейма и триумфира с победата. Във втория кръг Пьотр Нестеров ще играе срещу Ромен Фокон (Белгия).

