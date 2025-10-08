Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Медведев спечели трилър с Тиен

Медведев спечели трилър с Тиен

  • 8 окт 2025 | 20:03
  • 431
  • 0
Медведев спечели трилър с Тиен

Даниил Медведев показа огромна воля, за да избегне ново разочарование срещу Лърнър Тиен и постигна драматична победа в сряда вечер на твърдите кортове в Китай в турнира "Мастърс"-а в Шанхай.

29-годишният руснак се възстанови от крампи в края на втория сет и надви младата американска сензация със 7:6(6), 6:7(1), 6:4 в оспорван мач.

Само осем дни по-рано Медведев бе принуден да се оттегли от полуфинала между двамата в Пекин именно заради схващания, но този път бившият №1 в ранглистата успя да преодолее физическите си проблеми и да намери сили за късен обрат.

„Мисля, че най-трудното беше това, че вече сме играли два пъти и по мое мнение той е невероятен играч, защото няма голям сервис, а сервисът е толкова важен в тениса“, каза Медведев. „Без сервис той е на 19 години и вече е в топ 30 на света и ще върви само нагоре. Според мен е изключителен тенисист.

Той усеща играта толкова добре. В момента повечето удрят силно всяка топка и имат страхотен сервис, който ги държи в мача. Той няма това, а въпреки това играе страхотно. Честно казано, мислех, че ще загубя. Отново имах крампи, но съм супер щастлив, че успях да се справя.“

В този изпълнен с обрати 2-часов и 53-минутен маратон Медведев пропусна да затвори първия сет при 5:4, но все пак го спечели в тайбрек. След това поведе с 3:0 във втория сет, но Тиен направи обрат и спечели тайбрека, докато руснакът едва се движеше заради схващания в десния крак.

Шампионът в Шанхай от 2019 изглеждаше извън играта, но след почивката преди третия сет тялото му се отпусна и той показа типичната си здрава игра. Въпреки моментите на раздразнение и постоянните словоизлияния на корта, Медведев проби в деветия гейм и затвори мача с първата си победа в три официални срещи срещу 19-годишния Тиен.

Всичките им двубои досега са били драматични – на Australian Open Тиен спечели в петсетов трилър, приключил след 3 часа сутринта местно време, а мачовете в Пекин и Шанхай бяха белязани от борбата на Медведев с физическото му състояние.

Сега руснакът се класира за третия си четвъртфинал в турнири от сериите "Мастърс" този сезон (след Индиън Уелс и Мадрид), където ще срещне седмия поставен Алекс де Минор, победил по-рано Нуно Боржеш със 7-5, 6-2.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите в Севиля

Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите в Севиля

  • 8 окт 2025 | 15:42
  • 436
  • 0
Донски е четвъртфиналист на "Чалънджър" във Франция

Донски е четвъртфиналист на "Чалънджър" във Франция

  • 8 окт 2025 | 14:47
  • 658
  • 0
Анас Маздрашки започна с победа в Испания

Анас Маздрашки започна с победа в Испания

  • 8 окт 2025 | 14:31
  • 441
  • 0
Де Минор стана третият с 50 победи за сезона

Де Минор стана третият с 50 победи за сезона

  • 8 окт 2025 | 13:34
  • 1345
  • 0
Сабаленка продължава напред в Ухан

Сабаленка продължава напред в Ухан

  • 8 окт 2025 | 13:12
  • 494
  • 0
Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър"-а в Херсонисос

  • 8 окт 2025 | 13:11
  • 484
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 1028
  • 1
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 3736
  • 7
Очаквайте на живо: Апоел срещу Макаби в супердерби от Евролигата в София!

Очаквайте на живо: Апоел срещу Макаби в супердерби от Евролигата в София!

  • 8 окт 2025 | 20:00
  • 1136
  • 0
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 8318
  • 15
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 12980
  • 42
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 43212
  • 57