  Оспорвани борби във всички класове на офроуд надпреварата "Кралят на траяла 2025"

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 414
  • 0
Провелата се през миналия уикенд офроуд надпревара „Кралят на Траяла 2025“ предложи два дни със спиращи дъха изпълнения на състезателните 4х4 машини по препятствията в каменната кариера край село Градец, община Костинброд. Въпреки че стартира с ден по-късно от планираното, заради поройния дъжд, който наложи повторно изграждане на част от трасето, състезанието успя да протече благополучно и с много зрелища.

В крайна сметка 48 от първоначално заявените 66 машини застанаха на стартовата арка и се впуснаха в битка за победата в съответните класове – „Оригинал“, „Стандартен/+“, „Модифициран“ и „Прототип“. По-голямата част от участниците бе в първите класове, но пък най-атрактивните изпълнения бяха при по-екстремните машини.

В клас „Оригинал“ победата в „Кралят на Траяла 2025“ грабна Жоро Николов с Opel Frontera. Той успя да надвие В. Мехтеров със Suzuki Jimny, а третото място бе за чаровната Александра Попова със Suzuki Vitara.

В клас „Дтандарт“ Ивайло Иванов със Suzuki Grand Vitara, надделя над Бени Бенев и Антон Ангелов, също с машини на японската марка, за да оглави челната тройка. В клас „Стандарт +“ пък, Тихомир Кръстев с Mitsubishi Pajero победи Станислав Райков с Nissan Patrol и Михаил Банков с Jeep Cherokee.

В класа на модифицираните офроуд машини най-добър в „Кралят на Траяла 2025“ бе Димитър Николаев, който безапелационно надделя над Борислав Любенов и Любомир Мишов. Още по- безапелационна бе испанската офроуд звезда Серхио Мираяс, който с лекота пребори за победата българите Цветан Найденов и Милен Златев.

Организаторите на „Кралят на траяла“ вече гледат към изданието на надпреварата през 2026 година, като обещават още повече зрелища и още повече участници. Голямата цел пък е домакинството на Европейския траял шампионат през 2027 година.

