  • 8 окт 2025 | 19:07
  • 57
  • 0
Тиафо приключва с турнирите до края на годината

Американският тенисист Франсин Тиафо, който отпадна още в първия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай от германеца Яник Ханфман, е решил да се откаже от четирите последни тенис турнира за годината, в които бе заявил участие.

Американецът завършва много трудна 2025 година, в която се класира за четвъртфиналите на "Ролан Гарос", но като цяло има общ баланс от 26 победи и 22 загуби. Той е бивш номер 10, като в момента е на 28-а позиция, но е възможно да излезе извън Топ 40 преди началото на следващия сезон.

Франсис Тиафо записа пет загуби в последните си пет мача и се отказа от турнирите в Брюксел, Виена, Париж и Метц.

Тиафо все пак трябва да играе демонстративен мач срещу Карлос Алкарас на 7 декември в Ню Джърси.

