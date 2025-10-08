Официално: Ал-Итихад назначи Консейсао

Популярни
Саудитският шампион Ал-Итихад официално назначи за нов треньор бившият наставник на Милан Сержио Консейсао.

50-годишният португалец е подписал договор до 2027 г. и вече ще води отбора, в който играят звезди като Карим Бензема и Н’Голо Канте.

Консейсао работи в Милан от декември 2024 г. до юни 2025 г., като спечели с "росонерите" Суперкупата на Италия. Той е бил треньор още и на ПортоНантВитория (Гимараеш)Брага, Академика и Олянензе.

На 28 септември Ал-Итихад обяви прекратяването на договора с французина Лоран Блан. Два дни по-рано отборът претърпя поражение с 0:2 от Ал-Насър в четвъртия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Блан беше начело на Ал-Итихад от юли 2024 г., като през миналия сезон отборът постигна дубъл.

Тимът от Джеда в момента е на трето място в саудитската елитна лига след четири изиграни кръга.

