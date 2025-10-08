Тръмп и Хил направиха по един максимум в Китай

Джъд Тръмп и Арън Хил направиха по един максимален брейк от 147 точки в първия ден на Гран при Сиан 2025, който започна във вторник по впечатляващ начин.

Световният номер 1 Тръмп реализира първия си максимум от три години насам с перфектна серия срещу Нг Он Йи, като така увеличи личната си сметка до девет 147-ци в кариерата. Само няколко часа по-късно Хил повтори магията – и то за втори път този сезон, при победата си с 5:2 над Хуанг Джиахао.

Младият ирландец направи първия си максимум едва наскоро на Откритото първенство на Англия, а вторият му потвърждава впечатляващата тенденция през настоящата кампания. С реализираните от Тръмп и Хил постижения броят на 147-ките за сезона 2025/26 вече е 13. Като се има предвид, че е едва началото на октомври и предстоят още много турнири, рекордът от 15 максимални брейка, поставен миналата година, изглежда ще бъде подобрен.

„Чувството е невероятно“, каза Хил пред World Snooker Tour. „В тренировките се случва често – направиш един, а след това още един през същата седмица или следващата. После може да има пауза, но е страхотно да направя втория си максимум на тура за толкова кратко време – наистина съм щастлив. Чувствах, че контролирах добре разиграването, особено при последния червен по борда – реших да играя позитивно и да си оставя правилния ъгъл за черното. За щастие топката падна.“

Хил допълни: „Не знам, лудост е. Вероятно ще подобрим рекорда още този месец. Но истината е, че стандартът на играчите е изключително висок. Хората казват, че джобовете са по-големи – пълни глупости. Просто играчите са толкова добри, че когато топките се отворят добре, шансът за максимум е огромен. Нека продължи така – страхотно е да се гледа.“

По-рано през деня Тръмп реализира 147, с което се изравни със Стюарт Бингам на петото място във вечната класация – двамата имат по девет максимални серии. „Много други играчи започнаха да правят 147 и да изглежда лесно, така че беше време и аз да направя един,“ каза Тръмп. „Специално беше да го постигна в Китай – атмосферата беше невероятна. Стандартът на игра просто се повиши. Всеки иска да направи максимум. Това вече е новото нормално – от първата топка всички мислят за 147.“

В първия ден в Сиан участваха и други големи имена, които изиграха отложените си мачове от първия кръг (топ 128). Всички фаворити продължиха напред – сред тях Джао Синтонг, Кайрън Уилсън, Рони О'Съливан, Нийл Робъртсън и Дин Дзюнхуей.

Хил вече бе преминал квалификациите миналия месец в Лестър и победата му над Хуанг го класира за 1/16-финалите. Там вече бяха Стивън Магуайър, Стюарт Бингам, Джак Джоунс и Джоу Юелонг. Кайрън Уилсън и Марк Уилямс пък получиха служебни победи, след като съперниците им Марко Фу и Скот Доналдсън се отказаха.