Реконструират за Евро 2032 любим стадион на Левски

Стадион "Маркантонио Бентегоди" във Верона се готви за реконструкция, съобщават медиите на Апенините. Както е известно, Италия е съвместен домакин с Турция на европейското първенство през 2032 г. По тази причина местният общински съвет е изявил интерес към модернизирането на стадиона, като за целта с проекта ще се ангажират два отделни консорциума от компании, които ще изработят план за реализация. След година италианците трябва да обявят петте стадиона, които ще приемат мачовете от финалите.

За последно съоръжението в града на Ромео и Жулиета беше реновиран в края на 80-те години на миналия век, като на него се играха четири мача от световното първенство през 1990 година, в т.ч. Испания - Югославия на осминафиналите. Капацитетът на "Бентегоди" е 39 211 зрители. На този стадион Левски записа един от най-големите си успехи през 2006 година, когато елиминира Киево и стигна до групите на Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages