Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Реконструират за Евро 2032 любим стадион на Левски

Реконструират за Евро 2032 любим стадион на Левски

  • 8 окт 2025 | 17:00
  • 503
  • 0
Реконструират за Евро 2032 любим стадион на Левски

Стадион "Маркантонио Бентегоди" във Верона се готви за реконструкция, съобщават медиите на Апенините. Както е известно, Италия е съвместен домакин с Турция на европейското първенство през 2032 г. По тази причина местният общински съвет е изявил интерес към модернизирането на стадиона, като за целта с проекта ще се ангажират два отделни консорциума от компании, които ще изработят план за реализация. След година италианците трябва да обявят петте стадиона, които ще приемат мачовете от финалите.

За последно съоръжението в града на Ромео и Жулиета беше реновиран в края на 80-те години на миналия век, като на него се играха четири мача от световното първенство през 1990 година, в т.ч. Испания - Югославия на осминафиналите. Капацитетът на "Бентегоди" е 39 211 зрители. На този стадион Левски записа един от най-големите си успехи през 2006 година, когато елиминира Киево и стигна до групите на Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

"Ти ли го направи?" Как Мбапе отговори на въпроса на майка си

"Ти ли го направи?" Как Мбапе отговори на въпроса на майка си

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 2549
  • 2
Мемфис Депай най-накрая пристигна в лагера на Нидерландия

Мемфис Депай най-накрая пристигна в лагера на Нидерландия

  • 8 окт 2025 | 15:44
  • 537
  • 0
Джеймс Тарковски преподписа с Евертън

Джеймс Тарковски преподписа с Евертън

  • 8 окт 2025 | 15:01
  • 576
  • 0
Футболист от Ла Лига отива на съд за сексуално насилие

Футболист от Ла Лига отива на съд за сексуално насилие

  • 8 окт 2025 | 14:49
  • 910
  • 1
Хари Кейн най-вероятно ще пропусне мача с Уелс

Хари Кейн най-вероятно ще пропусне мача с Уелс

  • 8 окт 2025 | 14:43
  • 441
  • 0
Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан

Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 3894
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 9545
  • 16
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 16372
  • 32
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 3548
  • 4
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 8835
  • 22
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 35536
  • 49
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 18350
  • 21