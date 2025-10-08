Популярни
Кузманов и австриец спасиха три мачбола за 1/4-финал на двойки в Херсонисос

  • 8 окт 2025 | 16:52
Кузманов и австриец спасиха три мачбола за 1/4-финал на двойки в Херсонисос

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Кузманов и Денис Новак (Австрия) спасиха три мачбола и елиминираха индийците Сай Ганта и Каран Синг с 6:7(4), 7:6(11), 10-8 след малко повече от два часа игра.

Българинът и австриецът бяха на точка от отпадането при 5:6, 6:7 и 7:8 в тайбрека на втория сет, но стигнаха до обрат. В решителния шампионски тайбрек Кузманов и партньорът му направиха серия от шест поредни разигравания, за да дръпнат с 6:3 и не дпуснаха да бъдат застигнати.

Кузманов вчера започна с победа и в схемата на сингъл.

Още един българин участва в схемата при дуетите в Херсонисос и ще играе по-късно днес.

Адриан Андреев и представителят на домакините Петрос Циципас, по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас, които също получиха "уайлд кард", ще срещнат в първия кръг номер 3 Алберто Баросо Кампос и Иняки Монтес-Де Ла Торе (Испания).

