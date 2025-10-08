Шон Мърфи е номер 1 за септември

Шон Мърфи беше избран за Играч на месеца на WPBSA Players за септември след впечатляващото си представяне на Откритото първенство на Великобритания 2025.

43-годишният англичанин направи обрат от 6:7, за да победи Антъни Макгил с 10:7 и да спечели първата си титла от ранкинг турнир от над две години.

Пътят на Мърфи в Челтнъм включваше престижни победи над бившите световни шампиони Нийл Робъртсън, Джъд Тръмп и Марк Селби, преди да надделее над Макгил във финала и да вдигне трофея „Клайв Евъртън“ – 13-ата титла от ранкинг турнир в неговата бляскава кариера.

Световният шампион от 2005 г. получи 44% от гласовете, изпреварвайки Марк Алън (28%) и Стан Муди (22%). Той наследи предишните носители на отличието – Марко Фу (юни), Стивън Магуайър (юли) и Рони О’Съливан (август).

Мърфи коментира:

„Да получиш признание от своите колеги е изключително удовлетворяващо във всяка сфера на живота. Благодаря на всички, които гласуваха.“

Наградата Players’ Player of the Month, инициирана от WPBSA Players, отличава изключителни постижения, като победителят се определя чрез гласуване сред самите играчи. Основната цел е да се почете класа, постоянство и въздействие на масата, оценени от хората, които най-добре разбират изискванията на играта.

Всеки месец през сезон 2025/26 независим панел изготвя кратък списък с номинирани. В панела влизат известните снукър коментатори Дейвид Хендън и Абигейл Дейвис, спортният журналист Фил Хейг и директорът на WPBSA Players – Тиан Пънгфей. Взимат се предвид всички завършени турнири за съответния месец.

ПОБЕДИТЕЛИ НА WPBSA PLAYERS’ PLAYER OF THE MONTH 2025/26

Юни – Марко Фу

Юли – Стивън Магуайър

Август – Рони О’Съливан

Септември – Шон Мърфи