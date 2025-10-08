Български юношески национал блести при разгромна победа на Галатасай U17

Популярни
  • 8 окт 2025 | 16:08
  • 448
  • 1
Българският национал до 17 години Баки Сезай впечатли с изявата си във втория официален мач с екипа на Галатасарай U17 при разгромната победа с 6:0 над бившия му клуб Башакшехир. Младият полузащитник се отличи с прецизна асистенция, демонстрирайки отличен усет към играта и контрол в средата на терена. Във втората част Сезай бе близо и до гол срещу бившия си отбор, но вратарят спаси с блестяща намеса.

С това представяне Баки Сезай показа защо е смятан за един от най-перспективните български млади футболисти в чужбина, а в академията на Галатасарай вече следят развитието му с голям интерес.

