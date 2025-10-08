Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите в Севиля

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Седмата в схемата българка се справи с Диана Марцинкевича (Латвия) с 6:1, 5:7, 7:5 след малко повече от два часа и половина игра.

Топалова взе убедително първия сет със серия от шест поредни гейма, след което двубоят протече много оспорвано. Българката навакса пасив от 1:4 във втората част, но допусна нов пробив за 5:6 и бившата номер 196 в световната ранглиста Марцинкевича изравни сетовете на собствен сервис.

В решаващата трета част Топалова допусна обрат от 3:0 до 3:5, но след това с четири последователни гейма все пак стигна до крайната победа.

Така за място на полуфиналите тя ще се изправи срещу представителката на домакините Сара Долс.