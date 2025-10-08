Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите в Севиля

Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите в Севиля

  • 8 окт 2025 | 15:42
  • 133
  • 0
Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите в Севиля

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Седмата в схемата българка се справи с Диана Марцинкевича (Латвия) с 6:1, 5:7, 7:5 след малко повече от два часа и половина игра.

Топалова взе убедително първия сет със серия от шест поредни гейма, след което двубоят протече много оспорвано. Българката навакса пасив от 1:4 във втората част, но допусна нов пробив за 5:6 и бившата номер 196 в световната ранглиста Марцинкевича изравни сетовете на собствен сервис.

В решаващата трета част Топалова допусна обрат от 3:0 до 3:5, но след това с четири последователни гейма все пак стигна до крайната победа.

Така за място на полуфиналите тя ще се изправи срещу представителката на домакините Сара Долс.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шест български победи на старта на турнир от Тенис Европа в Хасково

Шест български победи на старта на турнир от Тенис Европа в Хасково

  • 8 окт 2025 | 08:09
  • 734
  • 0
Швьонтек напредва в Ухан и подобри рекорд от 1990 година

Швьонтек напредва в Ухан и подобри рекорд от 1990 година

  • 7 окт 2025 | 19:39
  • 1432
  • 0
Джокович стигна четвъртфинал в Шанхай

Джокович стигна четвъртфинал в Шанхай

  • 7 окт 2025 | 18:30
  • 1725
  • 0
Гергана Топалова стартира с победа на сингъл на турнир в Испания

Гергана Топалова стартира с победа на сингъл на турнир в Испания

  • 7 окт 2025 | 17:44
  • 752
  • 2
Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

  • 7 окт 2025 | 15:18
  • 591
  • 0
Аматьори срещу топ професионалисти в битка за 1 млн. долара в Австралия

Аматьори срещу топ професионалисти в битка за 1 млн. долара в Австралия

  • 7 окт 2025 | 15:02
  • 877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 3651
  • 2
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 10477
  • 15
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 863
  • 0
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 6049
  • 6
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 30759
  • 40
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 15528
  • 18