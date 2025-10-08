Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Нови проблеми в Олимпиакос преди мача с Дубай

Нови проблеми в Олимпиакос преди мача с Дубай

  • 8 окт 2025 | 16:11
  • 343
  • 0
Нови проблеми в Олимпиакос преди мача с Дубай

Олимпиакос продължи подготовката си за мача в петък (10/10, 21:15) срещу Dubai BC в зала СЕФ, в рамките на 3-ия кръг от Евролигата. Това ще бъде първият официален домакински мач за „червено-белите“ през новия сезон.

Проблемите в Олимпиакос продължават. Донта Хол не тренира с отбора заради вирус, а участието му в петъчния мач срещу Дубай е под въпрос.

Що се отнася до Еван Фурние, френският национал, който има проблеми с глезена, също не тренира с тима от Пирея. Той проведе индивидуална тренировка и ще се опита в четвъртък да се включи в програмата заедно със съотборниците си. Шансовете му да вземе участие в срещата са 50/50.

В петък от Везенков и неговите съотборници приемат Дубай в мач от третия кръг на Евролигата. Срещата е от 21:15 часа в Гърция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 11170
  • 9
Димитрис Итудис: Всички отбори са трудни за побеждаване

Димитрис Итудис: Всички отбори са трудни за побеждаване

  • 7 окт 2025 | 21:45
  • 6503
  • 0
Крис Джоунс: Очакваме страхотна атмосфера с много енергия

Крис Джоунс: Очакваме страхотна атмосфера с много енергия

  • 7 окт 2025 | 21:01
  • 2180
  • 0
Звездите на Апоел с последно занимание преди втория си мач от Евролигата в София

Звездите на Апоел с последно занимание преди втория си мач от Евролигата в София

  • 7 окт 2025 | 20:41
  • 4386
  • 1
Еван Фурние под въпрос за Олимпиакос срещу Дубай

Еван Фурние под въпрос за Олимпиакос срещу Дубай

  • 7 окт 2025 | 16:19
  • 1059
  • 0
В Израел: Над 1000 фенове на Апоел пристигат в София за дербито с Макаби от Евролигата

В Израел: Над 1000 фенове на Апоел пристигат в София за дербито с Макаби от Евролигата

  • 7 окт 2025 | 14:33
  • 5186
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 9464
  • 16
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 16294
  • 32
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 3516
  • 4
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 8798
  • 22
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 35455
  • 49
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 18297
  • 21