Нови проблеми в Олимпиакос преди мача с Дубай

Олимпиакос продължи подготовката си за мача в петък (10/10, 21:15) срещу Dubai BC в зала СЕФ, в рамките на 3-ия кръг от Евролигата. Това ще бъде първият официален домакински мач за „червено-белите“ през новия сезон.

Проблемите в Олимпиакос продължават. Донта Хол не тренира с отбора заради вирус, а участието му в петъчния мач срещу Дубай е под въпрос.

Що се отнася до Еван Фурние, френският национал, който има проблеми с глезена, също не тренира с тима от Пирея. Той проведе индивидуална тренировка и ще се опита в четвъртък да се включи в програмата заедно със съотборниците си. Шансовете му да вземе участие в срещата са 50/50.

В петък от Везенков и неговите съотборници приемат Дубай в мач от третия кръг на Евролигата. Срещата е от 21:15 часа в Гърция.

Следвай ни:

Снимки: Imago