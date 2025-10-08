Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 8 окт 2025 | 15:06
  • 521
  • 0

Черно море - Шипка Старс 5:3
0:1 Гюрел Мехмедали (2')
0:2 Гюрел Мехмедали (30')
0:3 Тодор Влахов (42')
1:3 Йордан Тодоров (47') аг
2:3 Борис Тодоров (54')
3:3 Борис Тодоров (57')
4:3 Момчил Тодоров (69')
5:3 Борис Тодоров (80')

Спартак (Варна) - Национал  3:0
1:0 Валентин Иванов (14')
2:0 Валентин Иванов (50')
3:0 Борислав Кирилов (90'+3)

Левски - Септември 3:0
1:0 Иван Иванов (66')
2:0 Георги Тодоров (71')
3:0 Ландон Йескас (80')

ЦСКА - Славия 1:0
1:0 Петър Цуков (57')

Добруджа - Лудогорец 0:5
0:1 Йоан Йорданов (39')
0:2 Александър Димитров (42')
0:3 Александър Димитров (60')
0:4 Раян Димитров (71')
0:5 Раян Димитров (80')

Академик (Пловдив) - ЦСКА 1948 0:3
0:1 Валентин Йолов (28')
0:2 Александър Зашев (34')
0:3 Мартин Тулилов (81')

Етър - Ботев (Пловдив)  0:5
0:1 Мартин Тодоров (16')
0:2 Мартин Тодоров (37')
0:3 Мартин Тодоров (54')
0:4 Мартин Тодоров (59')
0:5 Борислав Хюремов (76')

Локомотив (Пловдив) - Дунав 3:2
1:0 Алекс Цинигаров (5')
2:0 Асен Стоянов (35')
2:1 Кристиан Асенов (37')
2:2 Кристиан Асенов (66')
3:2 Алекс Цинигаров (75')

