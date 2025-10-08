Футболист от Ла Лига отива на съд за сексуално насилие

Испанският футболист Рафа Мир беше подведен под отговорност за престъпление, свързано със сексуално насилие, придружено с употреба на сила. Според съдебния акт на съдията от следствен съд номер 8 в Лирия край Валенсия съществуват доказателства, а не просто подозрения за два епизода на сексуално насилие от страна на нападателя срещу 21-годишна жена, подала жалбата.

Мир, който сега е в Елче под наем от Валенсия, беше арестуван в ранните часове на 1 септември миналата година след мач на „Местайя“ по сигнал за сексуално насилие. Футболистът се е прибрал в дома си с две жени и приятел, където се предполага, че са извършени нападенията – първо в басейна, а след това в банята. Играчът прекара няколко дни в ареста, паспортът му беше отнет и му беше наложена ограничителна заповед от 500 метра.

В документа на съда се призовава футболистът да се яви за показания на 13 октомври. Адвокатите на играча са поискали изслушването да се проведе по видеоконферентна връзка. На Мир му е наложен и гаранция в размер на 13 500 евро.

Както съобщава вестник „Las Provincias“, съдията смята, че има нещо повече от обикновени съмнения, което е довело до последвалите ѝ решения.

Въпросният негов приятел - Пабло Х.Г., също е обвинен в сексуално насилие.

В първия случай обвинението е за проникване и употреба на насилие. Разследващият орган счита, че събраните по време на следствието доказателства сочат, че Рафа М.В. е извършил сексуално насилие на два пъти срещу една от двете жени, с които той, Пабло Х.Г. и техен приятел са се запознали по-рано в дискотека във Валенсия.

Съдията също така открива доказателства за извършено престъпление от сексуално естество без проникване и за лека телесна повреда от страна на другия обвиняем, Пабло Х.Г., спрямо втората жена. Тези събития също са се случили в басейна на къщата на Рафа М.В.

Разследващият съдия е приключил процеса по събиране на свидетелски показания, в който са участвали силите на реда, охраната на жилищния комплекс, предполагаемите жертви, двамата замесени футболисти и други свидетели. Следствието е финализирано и е взето решение за започване на съдебно производство срещу играча. Съдията е уведомила страните – обвинение, прокуратура и защита, които ще представят своите становища и искания. След това ще бъде решено дали да се започне съдебен процес срещу футболиста, който с това първо решение е все по-близо до подсъдимата скамейка.