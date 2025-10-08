Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски е четвъртфиналист на "Чалънджър" във Франция

Донски е четвъртфиналист на "Чалънджър" във Франция

  • 8 окт 2025 | 14:47
  • 317
  • 0
Донски е четвъртфиналист на "Чалънджър" във Франция

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Роан (Франция) с награден фонд 145250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) надделяха в оспорван мач от първия кръг над представителите на домакините  Артюр Реймон и Люка Санчес със 7:6(7), 3:6, 10-8 след малко повече от час и половина игра.

Българинът и сърбинът направиха ключова серия от четири поредни разигравания, за да поведат с 6:3 в решителния шампионски тайбрек до 10 точки и до края не допуснаха да бъдат застигнати. Следващите им съперници ще бъдат поставените под номер 4 Йоран Флийген (Белгия)  и Джаксън Уитроу (САЩ).

С успеха днес 27-годишният Донски си осигури 735 евро и 20 точки за световната ранглиста при дуетите, в която заема 155-ото място.

Той и Латинович станаха вицешампиони на двойки на друг турнир от сериите "Чалънджър" в Португалия през миналата седмица.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шест български победи на старта на турнир от Тенис Европа в Хасково

Шест български победи на старта на турнир от Тенис Европа в Хасково

  • 8 окт 2025 | 08:09
  • 734
  • 0
Швьонтек напредва в Ухан и подобри рекорд от 1990 година

Швьонтек напредва в Ухан и подобри рекорд от 1990 година

  • 7 окт 2025 | 19:39
  • 1432
  • 0
Джокович стигна четвъртфинал в Шанхай

Джокович стигна четвъртфинал в Шанхай

  • 7 окт 2025 | 18:30
  • 1722
  • 0
Гергана Топалова стартира с победа на сингъл на турнир в Испания

Гергана Топалова стартира с победа на сингъл на турнир в Испания

  • 7 окт 2025 | 17:44
  • 752
  • 2
Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

  • 7 окт 2025 | 15:18
  • 590
  • 0
Аматьори срещу топ професионалисти в битка за 1 млн. долара в Австралия

Аматьори срещу топ професионалисти в битка за 1 млн. долара в Австралия

  • 7 окт 2025 | 15:02
  • 876
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 3539
  • 2
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 10386
  • 15
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 822
  • 0
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 6019
  • 6
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 30666
  • 40
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 15481
  • 18