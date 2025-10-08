Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Анас Маздрашки започна с победа в Испания

Анас Маздрашки започна с победа в Испания

  • 8 окт 2025 | 14:31
  • 312
  • 0
Анас Маздрашки започна с победа в Испания

Анас Маздрашки започна с победа на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка за мъже в Понтеведра (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин надделя за 73 минути над квалификата Йонас Ериксон Зивертс (Швеция) с 6:1, 6:2. Той поведе с 3:0 и нямаше проблеми до края на първия сет, а във втората част направи серия от пет поредни гейма, за да триумфира.

Така за място на четвъртфиналните Маздрашки очаква утре победителя от двубоя между представителя на домакините и водач в схемата Серхио Ернандо и Енцо Уолърт (САЩ).

В надпреварата поединично по-късно днес ще стартира и шампионът от "Уимбълдън" и от Откритото първенство на САЩ при юношите през този сезон Иван Иванов. 16-годишният Иванов ще се изправи срещу номер 4 в схемата Карлес Ернандес (Испания).

