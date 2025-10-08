Ван дер Ваарт след като спомена мъжкото достойнство на Кристиано: В Португалия нямат чувство за хумор

Бившият футболист на Реал Мадрид Рафаел ван дер Ваарт се забърка в скандал миналата година след изказване за Кристиано Роналдо. През декември 2024 г. някогашният нидерландски национал се изказа за нападателя и дори говори за мъжкото достойнство на звездата. Асът на Португалия обаче се засегна.

"Беше рисковано изказване", така започват думите на Ван дер Ваарт в подкаста "Doorzetters".

Двамата футболисти играха заедно в Реал Мадрид в периода 2008 - 2010 г.

"Зададоха ми въпроса защо Кристиано е толкова добър, обяснява сега Ван дер Ваарт. - И аз казах: 'Неговото мъжко достойнство е единственото, което никога не съм виждал'. Защото той идваше толкова рано сутрин и си тръгваше толкова късно вечер (че нямаше кога да го видя чисто гол - б.р.). Така че го сметнах за комплимент."

Роналдо обаче мислеше другояче. "В Португалия нямат толкова голямо чувство за хумор", отчита Ван дер Ваарт.

Думите му предизвикаха голям отзвук и в крайна сметка звездата на Ал-Насър реагира чрез собствените си социални медии на изказването на нидерландеца с многозначителното “Кой е този?”.

С неговите 665 милиона последователи това определено оттекна.

"Но да, мисля, че той не прави всичко това сам. Други хора движат и моя Instagram вместо мен", продължава бившият полузащитник на Аякс. - Аз не мога всичко това. Дори нямам имейл."