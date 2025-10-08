Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица (Пловдив) ще разчита на Борислава Съйкова и през новия сезон

  • 8 окт 2025 | 13:37
  • 385
  • 0
Марица (Пловдив) ще разчита на Борислава Съйкова и през новия сезон

Волейболният шампион на България при жените Марица (Пловдив) ще разчита на Борислава Съйкова и през новия сезон, информираха от клуба.

Центърът на "жълто-сините" започва своята трета кампания в отбора, като до момента има спечелени две титли и две Купи на България. Тя бе основна част и от отбора на пловдивчанки, който достигна до историческо излизане от групите на Шампионската лига. Съйкова има натрупан опит и в националния отбор на България.

"Решителна и мотивирана, Боби влиза в новия сезон с амбицията да добави още злато и победи към историята на Марица", написаха от клуба.

До момента "жълто-сините" обявиха още оставането в отбора на Александра Китипова, Маргарита Гунчева, Ванеса Агбортаби, Лора Славчева, Жана Тодорова, Виктория Коева и Мила Пашкулева.

