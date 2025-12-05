Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Юлия Стаматова се класира за полуфиналите на сингъл в Анталия

Юлия Стаматова се класира за полуфиналите на сингъл в Анталия

  • 5 дек 2025 | 13:44
  • 80
  • 0
Юлия Стаматова се класира за полуфиналите на сингъл в Анталия

Юлия Стаматова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка победи Анастасия Запаринюк (Украйна) с 6:1, 6:4 за час и 41 минути.

Стаматова доминираше изцяло в първия сет, а във втората част поведе с 4:2 и с нов пробив в десетия гейм затвори мача.

Следващата й съперничка ще бъде победителката от двубоя между Анна Карцева (Русия) и Алесия Бреаз (Румъния).

18-годишната квалификантка Алекса Каратанчева отпадна на четвъртфиналите. Тя отстъпи пред Осеан Бабел (Франция) с 4:6, 1:6 за 79 минути.

