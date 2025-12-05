Виктория Велева отпадна в Мелиля

Виктория Велева отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей в Мелиля (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната българка загуби от поставената под номер 7 Мила Машич (Сърбия) с 6:7(5), 5:7 след два часа игра. Тя водеше с 5:4 точки в тайбрека на първия сет, но допусна обрат, а във втората част дръпна с 3:0 гейма, но отново на успя да задържи преднината си.

Велева елиминира представителката на домакините Худит Миранда с 6:2, 6:7(5), 6:0 на старта на надпреварата и успя да премине първи кръг в основна схема на трето състезание от този ранг от веригата на Международната федерация ITF през този сезон, като през септември игра за втори път в кариерата си и на четвъртфинал на турнира в Динар (Франция).