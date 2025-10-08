Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Българинът Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Генов и Ерик Гревелиус (Швеция), поставени под номер 1, започват с категорична победа с 6:2, 6:2 над участващите с "уайлд кард" Димитрис Азоидис (Гърция) и Хенри Хаупт (Германия). След ранен пробив те поведоха с 3:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направиха серия от пет поредни гейма, за да триумфират след около час игра.

Така 23-годишният софиянец си осигури 275 евро и 9 точки за световната ранглиста при дуетите, в която заема 269-ото място.

Генов спечели осма титла на двойки в кариерата си във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете в края на септември в Будапеща.

Още двама българи участват в схемата при дуетите в Херсонисос и ще играят по-късно днес.

Адриан Андреев и представителят на домакините Петрос Циципас, по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас, които също получиха "уайлд кард", ще срещнат в първия кръг номер 3 Алберто Баросо Кампос и Иняки Монтес-Де Ла Торе (Испания).

Димитър Кузманов и Денис Новак (Австрия) пък ще стартират срещу индийците Сай Ганта и Каран Синг.

Кузманов вчера започна с победа в схемата на сингъл.