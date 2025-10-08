Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Тъжна вест: Почина легенда на пазарджишкия баскетбол

Тъжна вест: Почина легенда на пазарджишкия баскетбол

  • 8 окт 2025 | 09:33
  • 206
  • 0
Тъжна вест: Почина легенда на пазарджишкия баскетбол

Един от последните „мохикани“ на най-старото поколение в пазарджишкия баскетбол – легендарният Милчо Бангеев, е починал на 87-годишна възраст.

Бай Милчо, както го наричаха всички, безспорно е една от най-забележителните личности в историята на местния баскетбол. Той е създател на поколението на най-големия пазарджишки баскетболист – Спас Натов. Сред неговите възпитаници в ДЮШ на Хебър са още Мишо Михайлов, Минко Минков, Людмил Делев, Митко Мицикулев, сегашният президент на БК Хебър Янислав Марков, Митко Карчинов и много други. Именно това „златно поколение“ на пазарджишкия баскетбол, по-късно доразвито при другата легенда Сава Костурков, успява да стане два пъти шампион на България.

Милчо Бангеев ще остане в спомените на поколения като изключително добър, честен, услужлив, работлив и съвестен човек.

Екипът на Sportal.bg изказва своите съболезнования към близките и семейството на Милчо Бангеев! Поклон пред паметта му! Светъл път на душата му!

/pzsport.info

