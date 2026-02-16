Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ботев Враца обърна Левски след шоу на Михаил Калинов

Ботев Враца обърна Левски след шоу на Михаил Калинов

  • 16 фев 2026 | 21:41
  • 734
  • 2
Михаил Калинов вкара 25 точки и Ботев 2012 Враца изнесе много силна последна четвърт, за да надделее над Левски с 84:77 (27:19, 20:11, 20:31, 25:8) като гост в последен мач от 21-ия кръг на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Така врачани се изкачиха на пето място с 29 точки и една повече от Берое (Стара Загора).

Калинов бе най-ефективният играч в мача с коефициент +29, след като стреля над 50% от тройката (4/7) и направи седем асистенции. Иво Корестилов и Георги Герганов добавиха по 15 точки за Ботев, а за Левски най-резултатен бе Стоян Кайнаров с 25.

Двата отбора разменяха преимуществото в първите три четвъртини, а последната започна при десет точки преднина за Левски. "Сините" обаче не играха добре в атака в оставащите десет минути, които започнаха с тройка на Калинов. Той приключи отново от зоната за три точки серия от 16 безответни, които изведоха Ботев напред при 75:69.

Кайнаров наруши поредицата на врачани със свой собствен точен изстрел от зоната за три точки и по-късно добави още един, но Левски успя да вкара само още два коша и загуби за 15-и път в 18 мача.

