Шест български победи на старта на турнир от Тенис Европа в Хасково

Шест победи постигнаха българските тенисисти на турнира за момчета и момичета до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Хасково.

Момчетата са разпределени в осем групи, като победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите. При девойките се играе по системата на пряка елиминация.

Победи при момчетата пруз вчерашния ден записаха Господин Иванов и Максим Табаков, а при момичетата Мария Колева, Кайра Алексиева, Дениз Николчева и Виктория Груйовска. Директно от втория кръг при момичетата ще започнат още шест българки: Рая Карабова, Вивиан Бесалева, Адриана Василева, Никол Бюлбюлева, Ния Синчанова и Ема Костова.

Резултати:

Момчета:

Група А:

Господин Иванов – Венислав Цацов 6:1, 6:0

Нестор Цужба (Русия) – почива

Група B:

Алекс Кибар – Александър Кирианов (Русия) 2:6, 0:6

Кирил Андонов – почива

Група C:

Максим Табаков – Ивелин Василев 6:4, 6:2

Арас Кирча (Турция) – почива

Група D:

Георги Минков – Данило Лашевски (Украйна) 1:6, 3:6

Иван Манделев – почива

Група E:

Себастиан Бохат (Словакия) – Али Ергун (Турция) 6:3, 6:4

Даниел Ценов – почива

Група F:

Лука Ангел (Румъния) – Томкин Маи (Германия) 6:2, 2:6, 10-4

Георги Георгиев – почива

Група G:

Дмитро Коломоец (Украйна) – Сидханш Наранг (САЩ) 6:2, 6:2

Митко Генов – почива

Група H:

Неджат Зорлу (Турция) – Давид Енеа (Румъния) 6:0, 6:3

Златомир Райчев – почива

Момичета, 1-кръг:

Мария Колева – Ингрид Гика (Румъния) 6:3, 6:4

Кайра Алексиева – Мери-Кейт Банди (Ирландия) 6:4, 6:1

Дениз Николчева – Мария Прпева (Република Северна Македония) 7:5, 6:2

Виктория Груйовска – Виктория Тригубова (Латвия) 6:0, 6:3

Жана Тотева – Пера Метин (Турция) 2:6, 1:6

Ерин Паунова – Ада Туркиилмаз (Турция) 0:6, 0:6

Нерина Прашкова – Хума Карсит (Турция) 1:6, 2:6