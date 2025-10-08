Шест български победи на старта на турнир от Тенис Европа в Хасково

Шест победи постигнаха българските тенисисти на турнира за момчета и момичета до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Хасково.
Момчетата са разпределени в осем групи, като победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите. При девойките се играе по системата на пряка елиминация.
Победи при момчетата пруз вчерашния ден записаха Господин Иванов и Максим Табаков, а при момичетата Мария Колева, Кайра Алексиева, Дениз Николчева и Виктория Груйовска. Директно от втория кръг при момичетата ще започнат още шест българки: Рая Карабова, Вивиан Бесалева, Адриана Василева, Никол Бюлбюлева, Ния Синчанова и Ема Костова.
Резултати:
Момчета:
Група А:
Господин Иванов – Венислав Цацов 6:1, 6:0
Нестор Цужба (Русия) – почива
Група B:
Алекс Кибар – Александър Кирианов (Русия) 2:6, 0:6
Кирил Андонов – почива
Група C:
Максим Табаков – Ивелин Василев 6:4, 6:2
Арас Кирча (Турция) – почива
Група D:
Георги Минков – Данило Лашевски (Украйна) 1:6, 3:6
Иван Манделев – почива
Група E:
Себастиан Бохат (Словакия) – Али Ергун (Турция) 6:3, 6:4
Даниел Ценов – почива
Група F:
Лука Ангел (Румъния) – Томкин Маи (Германия) 6:2, 2:6, 10-4
Георги Георгиев – почива
Група G:
Дмитро Коломоец (Украйна) – Сидханш Наранг (САЩ) 6:2, 6:2
Митко Генов – почива
Група H:
Неджат Зорлу (Турция) – Давид Енеа (Румъния) 6:0, 6:3
Златомир Райчев – почива
Момичета, 1-кръг:
Мария Колева – Ингрид Гика (Румъния) 6:3, 6:4
Кайра Алексиева – Мери-Кейт Банди (Ирландия) 6:4, 6:1
Дениз Николчева – Мария Прпева (Република Северна Македония) 7:5, 6:2
Виктория Груйовска – Виктория Тригубова (Латвия) 6:0, 6:3
Жана Тотева – Пера Метин (Турция) 2:6, 1:6
Ерин Паунова – Ада Туркиилмаз (Турция) 0:6, 0:6
Нерина Прашкова – Хума Карсит (Турция) 1:6, 2:6