Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шест български победи на старта на турнир от Тенис Европа в Хасково

Шест български победи на старта на турнир от Тенис Европа в Хасково

  • 8 окт 2025 | 08:09
  • 108
  • 0
Шест български победи на старта на турнир от Тенис Европа в Хасково

Шест победи постигнаха българските тенисисти на турнира за момчета и момичета до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Хасково.

Момчетата са разпределени в осем групи, като победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите. При девойките се играе по системата на пряка елиминация.

Победи при момчетата пруз вчерашния ден записаха Господин Иванов и Максим Табаков, а при момичетата Мария Колева, Кайра Алексиева, Дениз Николчева и Виктория Груйовска. Директно от втория кръг при момичетата ще започнат още шест българки: Рая Карабова, Вивиан Бесалева, Адриана Василева, Никол Бюлбюлева, Ния Синчанова и Ема Костова.

Резултати:

Момчета:

Група А:

Господин Иванов – Венислав Цацов 6:1, 6:0

Нестор Цужба (Русия) – почива

Група B:

Алекс Кибар – Александър Кирианов (Русия) 2:6, 0:6

Кирил Андонов – почива

Група C:

Максим Табаков – Ивелин Василев 6:4, 6:2

Арас Кирча (Турция) – почива

Група D:

Георги Минков – Данило Лашевски (Украйна) 1:6, 3:6

Иван Манделев – почива

Група E:

Себастиан Бохат (Словакия) – Али Ергун (Турция) 6:3, 6:4

Даниел Ценов – почива

Група F:

Лука Ангел (Румъния) – Томкин Маи (Германия) 6:2, 2:6, 10-4

Георги Георгиев – почива

Група G:

Дмитро Коломоец (Украйна) – Сидханш Наранг (САЩ) 6:2, 6:2

Митко Генов – почива

Група H:

Неджат Зорлу (Турция) – Давид Енеа (Румъния) 6:0, 6:3

Златомир Райчев – почива

Момичета, 1-кръг:

Мария Колева – Ингрид Гика (Румъния) 6:3, 6:4

Кайра Алексиева – Мери-Кейт Банди (Ирландия) 6:4, 6:1

Дениз Николчева – Мария Прпева (Република Северна Македония) 7:5, 6:2

Виктория Груйовска – Виктория Тригубова (Латвия) 6:0, 6:3

Жана Тотева – Пера Метин (Турция) 2:6, 1:6

Ерин Паунова – Ада Туркиилмаз (Турция) 0:6, 0:6

Нерина Прашкова – Хума Карсит (Турция) 1:6, 2:6

Следвай ни:

Още от Тенис

Швьонтек напредва в Ухан и подобри рекорд от 1990 година

Швьонтек напредва в Ухан и подобри рекорд от 1990 година

  • 7 окт 2025 | 19:39
  • 1131
  • 0
Джокович стигна четвъртфинал в Шанхай

Джокович стигна четвъртфинал в Шанхай

  • 7 окт 2025 | 18:30
  • 1279
  • 0
Гергана Топалова стартира с победа на сингъл на турнир в Испания

Гергана Топалова стартира с победа на сингъл на турнир в Испания

  • 7 окт 2025 | 17:44
  • 676
  • 0
Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

  • 7 окт 2025 | 15:18
  • 531
  • 0
Аматьори срещу топ професионалисти в битка за 1 млн. долара в Австралия

Аматьори срещу топ професионалисти в битка за 1 млн. долара в Австралия

  • 7 окт 2025 | 15:02
  • 774
  • 0
"Фондация Григор Димитров" изпраща родни таланти на лагер в Академията на Муратоглу

"Фондация Григор Димитров" изпраща родни таланти на лагер в Академията на Муратоглу

  • 7 окт 2025 | 14:39
  • 2182
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 2652
  • 1
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 3907
  • 2
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 15748
  • 8
Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 30097
  • 82
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 15953
  • 20
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 10625
  • 16