Левски с чиста победа срещу Славия в контрола

Победа с 3:0 записа дамският отбор на Левски над Славия в предсезонна контрола. В зала "Левски София" волейболистките на старши треньора Радослав Арсов записаха успех с 3:0 (25:22, 25:17, 26:24).

Според договорката между двата щаба бе изигран още един гейм, в който на полето бе "синият" тим при девойките старша възраст и спечели.

Най-резултатна в същинския спаринг за Левски бе Славина Колева с 16 точки (1 блок). Мария Златанова добави 9 (1 ас), а Венеса Радева и Елена Коларова се отчетоха с по 7, съответно 2 аса, 1 блок и 2 аса и 2 блока.