Етър представи нов треньор на вратарите в ДЮШ

Ръководството на Етър обяви назначаването на Калоян Чакъров като нов треньор на вратарите в школата на клуба. Той ще отговаря за подготовката на млади вратари от различни възрастови групи.

Калоян Чакъров е бивш състезател на "болярите", шампион на България, с огромен опит под рамката, а в последните години активно се развива като специалист по вратарска подготовка. Притежава необходимата квалификация за работа с футболисти съгласно стандартите на БФС, като е преминал редица обучения и сертификационни курсове, насочени към съвременните методики за развитие на вратарски умения.

С назначаването му клубът прави още една стъпка в изпълнение на дългосрочната си стратегия за развитие на детско-юношеската школа, поставяйки акцент върху индивидуалната работа с футболистите и изграждането на професионални навици от ранна възраст.

През следващите седмици той ще започне работа по индивидуални програми с вратарите от школата, като се предвижда и въвеждането на нови тренировъчни практики, съобразени с последните тенденции в европейския футбол.

"Благодаря за доверието на ръководството на Етър. За мен това е голяма отговорност и същевременно възможност да работя в родния ми клуб. Ще се стремя да развивам младите вратари не само технически и тактически, но и като личности, готови да се справят с предизвикателствата на професионалния футбол", заяви Чакъров.