Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Община Разград награди колоездача Георги Радославов с парична премия

Община Разград награди колоездача Георги Радославов с парична премия

  • 7 окт 2025 | 18:39
  • 289
  • 0
Община Разград награди колоездача Георги Радославов с парична премия

Община Разград награди колоездача Георги Радославов с парична премия за постиженията му през годината. Еднократния финансов стимул от 1200 лв. бе връчен на 17-годишния състезател на Спорния клуб по колоездене „Спринт“ в Разград от кмета Добрин Добрев, съобщиха от общинската администрация.

Сред постиженията, заради които Георги Радославов получава паричната награда, е спечеленото осмо място на Европейското първенство за юноши старша възраст в Португалия през юли. Има също завоювано пето място от турнир в Чехия, победител е и в три кръга от Купа България по колоездене.

Исторически ден за България на Европейското по шосейно колоездене във Франция
Исторически ден за България на Европейското по шосейно колоездене във Франция

Най-близкото предстоящо състезание за разградския състезател по колоездене е последният кръг на Купа България на 11 и 12 октомври в Пловдив. Седмица след това е Държавния личен шампионат, а на 8 и 9 ноември ще участва в Балканиадата по колоездене, чийто домакин е България, посочват от общината. От там допълват, че Георги Радославов има покана от Българската федерация по колоездене да подаде документи за двуседмичен лагер през декември в Португалия, организиран от Световната федерация по колоездене за юноши и младежи до 23 години. От догодина Георги ще се състезава при мъжете и започва подготовка за Европейското първенство през февруари в Турция, откъдето започва и трупането на точки за олимпийски квоти.

Състезателят на разградския клуб по колоездене получава за втори път парична премия от Община Разград. Кметът Добрин Добрев пожела на Георги да е национален състезател с много успехи. По време на срещата той съобщи, че проектът за ремонта на Градския колодрум е подаден за включване в държавния бюджет, като на този етап е преминал първото сито.

Колоездачът Георги Радославов получи парична награда за високи спортни постижения
Колоездачът Георги Радославов получи парична награда за високи спортни постижения

Паричните премии на изявени спортисти се връчват съгласно наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Разград. Сумата, предвидена в общинския бюджет за постижения на състезатели през тази година е в размер на 6000 лв. Награда от този фонд вече получиха състезателката от Спортния клуб по борба “Лютфи Ахмедов“ Фатме Шабан и състезателят от Спортния клуб по стрелба с лък “Антибиотик“ Ангел Николов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Ясни са имената на новите шампиони от трети кръг на Републиканско първенство по билярд (10-та топка)

Ясни са имената на новите шампиони от трети кръг на Републиканско първенство по билярд (10-та топка)

  • 7 окт 2025 | 15:47
  • 244
  • 0
Андора става арена на супер битка в колоезденето на 19 октомври

Андора става арена на супер битка в колоезденето на 19 октомври

  • 7 окт 2025 | 15:44
  • 281
  • 0
Българин влезе в управата на Европейската федерация по конен спорт

Българин влезе в управата на Европейската федерация по конен спорт

  • 7 окт 2025 | 14:07
  • 357
  • 0
Бяла срещу испанки в третия кръг на турнира за купата на ЕХФ

Бяла срещу испанки в третия кръг на турнира за купата на ЕХФ

  • 7 окт 2025 | 13:58
  • 668
  • 0
Олимпийският шампион Ризки Джунианся постави нов световен рекорд

Олимпийският шампион Ризки Джунианся постави нов световен рекорд

  • 7 окт 2025 | 11:08
  • 1305
  • 0
Установена е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

Установена е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

  • 7 окт 2025 | 09:40
  • 13455
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 15158
  • 21
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 42359
  • 36
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 4537
  • 7
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 12243
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 25046
  • 20
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 28712
  • 31