Община Разград награди колоездача Георги Радославов с парична премия

Община Разград награди колоездача Георги Радославов с парична премия за постиженията му през годината. Еднократния финансов стимул от 1200 лв. бе връчен на 17-годишния състезател на Спорния клуб по колоездене „Спринт“ в Разград от кмета Добрин Добрев, съобщиха от общинската администрация.

Сред постиженията, заради които Георги Радославов получава паричната награда, е спечеленото осмо място на Европейското първенство за юноши старша възраст в Португалия през юли. Има също завоювано пето място от турнир в Чехия, победител е и в три кръга от Купа България по колоездене.

Най-близкото предстоящо състезание за разградския състезател по колоездене е последният кръг на Купа България на 11 и 12 октомври в Пловдив. Седмица след това е Държавния личен шампионат, а на 8 и 9 ноември ще участва в Балканиадата по колоездене, чийто домакин е България, посочват от общината. От там допълват, че Георги Радославов има покана от Българската федерация по колоездене да подаде документи за двуседмичен лагер през декември в Португалия, организиран от Световната федерация по колоездене за юноши и младежи до 23 години. От догодина Георги ще се състезава при мъжете и започва подготовка за Европейското първенство през февруари в Турция, откъдето започва и трупането на точки за олимпийски квоти.

Състезателят на разградския клуб по колоездене получава за втори път парична премия от Община Разград. Кметът Добрин Добрев пожела на Георги да е национален състезател с много успехи. По време на срещата той съобщи, че проектът за ремонта на Градския колодрум е подаден за включване в държавния бюджет, като на този етап е преминал първото сито.

Паричните премии на изявени спортисти се връчват съгласно наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Разград. Сумата, предвидена в общинския бюджет за постижения на състезатели през тази година е в размер на 6000 лв. Награда от този фонд вече получиха състезателката от Спортния клуб по борба “Лютфи Ахмедов“ Фатме Шабан и състезателят от Спортния клуб по стрелба с лък “Антибиотик“ Ангел Николов.