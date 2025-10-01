Исторически ден за България на Европейското по шосейно колоездене във Франция

Страхотно начало за България на Европейското по шосейно колоездене във Франция. В първия ден от надпреварата нашият талант Никалъс Ван дер Мерве се класира осми в индивидуалното бягане по часовник при юношите старша възраст.

С време 32:02 мин., само на 1:13 минути зад новия европейски шампион Мишел Морис (Нидерландия), Николас постави България редом до най-силните школи в света – Нидерландия, Ирландия, Дания, Полша, Испания…

“Това е резултат, който остава в историята на българското колоездене – показател, че трудът, талантът и вярата в нашите млади състезатели дават своите плодове”, обявиха от Българската федерация по колоездене.