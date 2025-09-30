Популярни
Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

  • 30 сеп 2025 | 14:37
  • 999
  • 4
Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

Фенове на Ботев разпънаха днес няколко транспаранта на възлови булеварди в Пловдив. Реакцията на привържениците е свързана с днешното дерби срещу Левски, което започва в 17,30 часа на стадион "Христо Ботев".

"Подкрепяй Ботев или умри! 17,30 ч. 30.09", "Колежа 17,30" и "Всички на Колежа! 17,30, 30.09", пишеше на въпросните плакати.

Те бяха показани в страницата на Клуб на привържениците на Ботев Пловдив.

Към кадрите от КПБП написаха следното:

Ботев Пловдив

Since 1912

Не помня началото, не съм бил роден

Няма да помня и края, Ботев е вечен!

