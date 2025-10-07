Популярни
Тезгюн Айдънов се завърна в Юнак (Ардино) след 14 години

  • 7 окт 2025 | 16:54
Тезгюн Айдънов се завърна в Юнак (Ардино) след 14 години

След 14-годишно прекъсване една от емблематичните фигури на ардинския футбол – Тезгюн Айдънов, отново облече екипа на любимия си клуб ФК „Юнак“ Ардино. 33-годишният нападател се завърна впечатляващо, като в поредния мач на отбора отбеляза два гола и направи една асистенция при убедителната победа с 5:0 срещу „Искра“ (Черноочене).

Любовта на Тезгюн към футбола започва още на 10-годишна възраст, когато прави първите си стъпки в детския тим на „Юнак“ под ръководството на своя първи треньор Зеки Аптикадир (Зико). Именно от него младият талант научава не само тайните на играта, но и ценностите на приятелството, дисциплината и човечността.

След завършване на основното си образование, Тезгюн продължава обучението си в Спортното училище в Смолян, където защитава цветовете на ФК „Родопа“ (Смолян), а по-късно и на ФК „Берое“ (Стара Загора).

Кариерата му обаче е прекъсната едва на 19-годишна възраст заради тежка контузия, която го принуждава да се откаже от професионалния футбол.

“След 14 години реших отново да се завърна и да играя за любимия ми отбор – „Юнак“. Сърцето ми винаги е било във футбола“, споделя Тезгюн Айдънов. Той изрази специална благодарност към играещия треньор Метин Мустафов и към целия отбор за оказаната подкрепа и доверие.

Първият треньор на Тезгюн, Зеки Аптикадир не скри вълнението си от завръщането на своя възпитаник. „Тезгюн е един от най-големите таланти, които съм срещал в треньорската си кариера.

Още като юноша привлече вниманието на много клубове, но за съжаление една нелепа контузия спря развитието му. За мен е голямо удоволствие да го видя отново на терена.

Завръщането му е вдъхновяващ пример за воля, любов към спорта и вярност към родния клуб. Пожелавам му много успехи с отбора на „Юнак“,“ заяви Аптикадир.

автор: Гюнер ШЮКРИ

