Микаела Стоянова с първа точка и първа победа в Италия

С успех стартираха националката Микаела Стоянова и съотборничката й от Левски София Цветомира Миткова. Българските състезателки и техният Мегабокс Валефолия записаха драматична победа над Барточини-Мс Рестаури (Перуджа) с 3:2 (28:26, 24:26, 18:25, 25:18, 15:13) в среща от първи кръг на италианската Серия А1.

В следващия си двубой Валефолия среща Ил Бизонте (Флоренция), на 12 октомври (неделя) от 18:00 часа.

Микаела Стоянова влезе в игра за кратко в първия и третия гейм, като се отчете с 1 точка (1 блокада). Цветомира Миткова не се появи на терена.

Най-резултатна бе Ерблира Бици с 16 точки (1 ас, 2 блокади), с 15 точки завърши Гая Джованини (1 блокада).

За съперника Бетриче Гардини се отчете с 19 точки (1 блокада).