Големият съперник на Дейвид Рудиша с нова роля в Иран след изтърпяно наказание за допинг

Бившият олимпийски сребърен медалист на 800 метра от Ботсвана Найджъл Амос си осигури значима позиция само три месеца след като изтърпя тригодишното си наказание за употреба на допинг.

Амос, който получи тригодишна забрана през май 2023 г. заради употребата на забраненото вещество GW1516, беше временно отстранен още през юли 2022 г., след като даде положителна проба при извънсъстезателен тест месец по-рано.

31-годишният атлет спечели сребърен медал на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., но цялата му слава беше помрачена, когато беше наказан за нарушаване на антидопинговите правила. Въпреки това той е използвал времето си извън спорта ползотворно.

Докато изтърпяваше наказанието си, Амос се записа на треньорски курс Ниво 1 на Световната атлетика в Зимбабве като част от плана си за оттегляне от състезателна дейност. Той го завърши точно когато забраната му изтичаше.

Сега той е назначен за треньор на средни дистанции в националния отбор на Иран и изрази задоволството си от новата си роля в Техеран, като се стреми да предаде знанията си на следващото поколение ирански атлети.

"Спортът винаги е бил моята страст, а сега имам възможност да помогна за оформянето на следващото поколение шампиони и да допринеса за развитието на иранската атлетика“, заяви Амос пред ботсванското издание Mmegi.

Шампионът от Игрите на Британската общност през 2014 г. беше попитан дали изпитва езикова бариера в близкоизточната държава, но потвърди, че работата му досега върви гладко, тъй като атлетите му разбират английски.

Амос, трикратен носител на трофея от Диамантената лига, възнамерява да работи в Иран дългосрочно, след като получи доходоносната позиция, с която отваря нова глава в кариерата си.

Атлетът от Ботсвана спечели сребро на Игрите в Лондон в състезание, което мнозина наричат най-великото олимпийско бягане в историята, когато кениецът Дейвид Рудиша подобри собствения си световен рекорд.

Това беше първият и единствен олимпийски медал за Ботсвана, но допинг скандалът заличи цялата слава, оставяйки него и страната му в неудобно положение, преди той да се извини на нацията си.

Междувременно Лециле Тебого донесе нова олимпийска слава на Ботсвана, след като спечели златния медал на 200 метра на Игрите в Париж през 2024 г., а след това изведе щафетата на страната си на 4х400 метра до сребърен медал на същото събитие.

Амос имаше няколко епични битки с Рудиша по време на кариерите им на пистата, като го побеждаваше в някои случаи, включително на Игрите на Британската общност през 2014 г. в Глазгоу, Шотландия.

Снимки: Gettyimages