  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Вайнио с рекорд 3 седмици след Световното в Токио

  7 окт 2025
Само три седмици след като завърши отлично пето в маратона на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Алиса Вайнио се записа в книгата с рекорди на Финландското първенство във Вантаа. В ярък контраст с горещите и влажни условия в Токио, Вайнио спечели финландската титла в маратон при хладни, но ветровити условия с национален рекорд от 2:23:06, с което подобри с 92 секунди предишния рекорд, поставен от Камила Ричардсон на маратона във Валенсия през 2023 г.

“Чувствах се доста добре и силна през цялото време. Крачката се усещаше добре и успявах да я стегна нагоре, а след това да се отпусна надолу. Понякога получавах помощ от момчетата“, каза Вайнио, която завърши втора в генералното класиране, само на 33 секунди зад Кари Хейкура, който спечели мъжкото състезание с 2:22:33.

“Исках да бягам силно. В Токио не можех да бягам силно в жегата и това беше досадно. След Токио възстановяването мина невероятно добре и исках да бъда смела“, добави Вайнио.

Вайнио, която си взе само една седмица почивка, преди да възобнови тренировките си след Токио, се измества на трето място в европейската класация за 2025 г. след олимпийската шампионка и европейска рекордьорка Сифан Хасан (2:19:00) и германката Фабиен Кьонигщайн (2:22:17), която завърши шеста на Берлинския маратон миналия месец.

След като участва в два маратона в рамките на три седмици, Вайнио не е изключила участието си на маратона във Валенсия, който ще се проведе на 7 декември.

“Вероятно имам място във Валенсия. Все още не е напълно потвърдено. Трябва да има добри условия за усилено бягане, но дотогава всичко трябва да върви добре“, каза Вайнио.

Европейската шампионка на 3000 м стийпълчейз за младежи до 23 години Илона Мононен спечели 10 км с 34:14.

