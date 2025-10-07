Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 18 години

Нефтохимик - Ботев (Пловдив) 1:1
0:1 Николай Бакоев (85')
1:1 Стилиян Гангаров (88')
Янтра - Локомотив (София) 1:1
1:0 Велизар Къналян (38')
1:1 Иван Георгиев (89')
Спартак (Варна) - Берое 2:1
1:0 Виктор Димитров (31')
2:0 Виктор Димитров (58')
2:1 Иван Петров (85')
Национал - Пирин 2:2
0:1 Ивайло Иванов (1')
1:1 Стефан Крумов (61')
2:1 Александър Танев (64')
2:2 Методи Кокалков (87')
Славия - Хебър 1:0
1:0 Денис Станкев (67')
Миньор (Перник) - Арда 1:0
1:0 Антонио Кирилов (74')
Монтана - ЦСКА 0:4
0:1 Денислав Величков (5')
0:2 Давид Георгиев (14')
0:3 Иван Дейков (49')
0:4 Денислав Величков (63')
Локомотив (Пловдив) - Септември - отложен за 15.10.2025г /11:30/