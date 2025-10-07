Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Камила Валиева плащала за наем на лед след раздялата с Тутберидзе

Камила Валиева плащала за наем на лед след раздялата с Тутберидзе

  • 7 окт 2025 | 15:52
  • 434
  • 0
Камила Валиева плащала за наем на лед след раздялата с Тутберидзе

Руската фигуристка Камила Валиева се е разделила с бившата си треньорка Етери Тутберидзе в края на миналия сезон, съобщи източник пред ТАСС.

Преди няколко дни стана ясно, че Валиева планира да поднови кариерата си под ръководството на Светлана Соколовская в школата на Татяна Навка.

Камила Валиева се завръща, но напуска Тутберидзе
Камила Валиева се завръща, но напуска Тутберидзе

"Валиева се раздели с Тутберидзе през пролетта, в края на април. Дълго време Камила Валиева тренираше на лед под наем", каза източникът, пожелал анонимност.

На 29 януари 2024 година Спортният арбитражен съд (КАС) дисквалифицира Камила Валиева за нарушение на антидопинговите правила, потвърждавайки искането на Световната антидопингова агенция (УАДА) за четиригодишно наказание, което е в сила от 25 декември 2021 година. Фигуристката може официално да поднови тренировки след 25 октомври 2025-а.

