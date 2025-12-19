Историческа първа победа за Чехия в Световната купа по алпийски ски

Чешкият състезател Ян Забистран със стартов номер 29 спечели супергигантския слалом в италианския курорт Вал Гардена, валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

😮 Vainqueur sensationnel sur le Super-G de Val Gardena ! Le Tchèque Jan Zabystran a créé une immense surprise en s'imposant avec 22 centièmes d'avance sur Marco Odermatt #ChaletClub pic.twitter.com/qCiKpHtrC0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 19, 2025

Той бе най-бърз в първия и в последния сектор на пистата, като приключи с най-доброто време – 1:24.86 минута. 27-годишният Забистран до момента имаше само едно влизане в Топ 10 – осмо място на супергигантския слалом в Квитфил (Норвегия) на 9 март 2023. Вчера той завърши на 32-ро място в спускането. Това е първа победа за Чехия при мъжете за Световната купа в алпийските ски.

🇨🇿 JAN ZABYSTRAN WINS THE SUPER G IN VAL GARDENA! 🏆

A special day as he delivers his first World Cup victory and first podium on the Saslong!!✨



🥈 Marco Odermatt 🇨🇭 (+0.22)

🥉 Giovanni Franzoni 🇮🇹 (+0.37) FIRST PODIUM!#FISAlpine #WorldCupValGardena pic.twitter.com/eX9196SBgN — FIS Alpine (@fisalpine) December 19, 2025

Швейцарският доминатор Марко Одермат, който вчера спечели 50-ия си успех за Кристалния глобус в спускането, остана втори в състезанието, като завърши на 22 стотни зад победителя. Третото място на подиума зае италианецът Джовани Францони, който остана на 37 стотни зад Ян Забистран.

Челната петица се допълни от французина Нилс Алегр и сънародника му Матю Беле, който тръгна с номер 44 по пистата. В Топ 10 попаднаха още 41-годишният италианец Кристоф Инерхофер, който бе изключително щастлив след финала, както и Даниел Хеметсбергер (Австрия), Стефан Рожентал (Швейцария), Винсент Крихмайер (Австрия) и Рафаел Хаазер (Австрия). От общо 66 стартирали състезатели 18 не завършиха състезанието.

⛷️🇮🇹 | Jan Zabystřan verslaat favoriet Marco Odermatt in Val Gardena! Het is de eerste overwinning in de wereldbeker voor de 27-jarige Tsjech!



📺 Stream wintersporten nu op HBO Max pic.twitter.com/jOANNeaFhk — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 19, 2025

В генералното класиране за Световната купа води Марко Одермат с 685 точки, втори е норвежецът Хенрик Кристоферсен с 302 точки, а трети е Тимон Хауган от Норвегия – с 281 точки.

‼️To się nie dzieje! Czech Jan Zabystran 🇨🇿 prowadzi i jest na najlepszej drodze do zwycięstwa w supergigancie w Val Gardenie.



Jadący z 29. numerem alpejczyk wyprzedził wielkiego Marco Odermatta o 0,22 sekundy. Do tej pory Janek tylko raz był w dziesiątce PŚ, a tu takie rzeczy! pic.twitter.com/ST6toaEBgS — Jakub Pobożniak (@JPobozniak) December 19, 2025

В класирането за малкия Кристален глобус в супергигантския слалом Одермат също е лидер с 225 точки, пред Крихмайер с 209 и Хаазер със 146.