Историческа първа победа за Чехия в Световната купа по алпийски ски

Чешкият състезател Ян Забистран със стартов номер 29 спечели супергигантския слалом в италианския курорт Вал Гардена, валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини.
Той бе най-бърз в първия и в последния сектор на пистата, като приключи с най-доброто време – 1:24.86 минута. 27-годишният Забистран до момента имаше само едно влизане в Топ 10 – осмо място на супергигантския слалом в Квитфил (Норвегия) на 9 март 2023. Вчера той завърши на 32-ро място в спускането. Това е първа победа за Чехия при мъжете за Световната купа в алпийските ски.
Швейцарският доминатор Марко Одермат, който вчера спечели 50-ия си успех за Кристалния глобус в спускането, остана втори в състезанието, като завърши на 22 стотни зад победителя. Третото място на подиума зае италианецът Джовани Францони, който остана на 37 стотни зад Ян Забистран.
Челната петица се допълни от французина Нилс Алегр и сънародника му Матю Беле, който тръгна с номер 44 по пистата. В Топ 10 попаднаха още 41-годишният италианец Кристоф Инерхофер, който бе изключително щастлив след финала, както и Даниел Хеметсбергер (Австрия), Стефан Рожентал (Швейцария), Винсент Крихмайер (Австрия) и Рафаел Хаазер (Австрия). От общо 66 стартирали състезатели 18 не завършиха състезанието.
В генералното класиране за Световната купа води Марко Одермат с 685 точки, втори е норвежецът Хенрик Кристоферсен с 302 точки, а трети е Тимон Хауган от Норвегия – с 281 точки.
В класирането за малкия Кристален глобус в супергигантския слалом Одермат също е лидер с 225 точки, пред Крихмайер с 209 и Хаазер със 146.