  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Александър Стеен Олсен пропуска Олимпиадата

Александър Стеен Олсен пропуска Олимпиадата

  • 20 дек 2025 | 01:45
  • 139
  • 0
Александър Стеен Олсен пропуска Олимпиадата

Норвежецът Александър Стеен Олсен ще пропусне всички стартове в алпийските ски на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през следващата година, след като претърпя операция в коляното, съобщава агенция Ройтерс.

Стеен Олсен, на 24, е сребърен медалист от отборното състезание в алпийските ски през 2023. Той страдаше от травмата в коляното от дълго време, а последната опция бе хирургическа интервенция. Тя е била извършена в началото на месеца и норвежецът обяви новината днес.

Стеен Олсен има три победи за Световната купа в кариерата си, последната от които в гигантския слалом в Шладминг през януари.

