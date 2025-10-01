Популярни
  • 1 окт 2025 | 14:30
  • 671
  • 0
Камила Валиева планира да поднови кариерата си в школата на Татяна Навка

Руската фигуристка Камила Валиева, която изтърпява наказание за нарушаване на антидопинговите правила, планира да поднови кариерата си в школата на олимпийската шампионка Татяна Навка, съобщи агенция ТАСС, позовавайки се на свой източник.

На 29 януари 2024 година Спортният арбитражен съд дисквалифицира Валиева за нарушаване на антидопинговите правила, удовлетворявайки искането на Световната антидопингова агенция за четиригодишно наказание, като санкцията й влезе в сила от 25 декември 2021-а.

Спортистката беше санкционирана за употреба на забраненото вещество триметазидин.

19-годишната Валиева тренираше при Етери Тутберидзе преди наказанието.

