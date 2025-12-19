Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Норвежец се завръща у дома след тежко падане в Италия

Норвежец се завръща у дома след тежко падане в Италия

  • 19 дек 2025 | 18:57
  • 431
  • 1
Норвежец се завръща у дома след тежко падане в Италия

Скиорът Фредрик Мьолер ще се завърне у дома в Норвегия през уикенда, за да се възстанови от контузиите, получени при падане по време на спускането за Световната купа във Вал Гардена, Италия, в четвъртък.

Норвежката ски федерация заяви, че Мьолер „е в добро настроение и очаква с нетърпение завръщането си у дома“. Допълнителни прегледи са разкрили малки фрактури на гърба, които не изискват операция.

Мьолер е загубил два зъба при инцидента, която се е случила, когато е загубил контрол в секцията с камилски гърбици на пистата Саслонг и е „ударил силно в склона“. Той е бил лекуван на място, преди да бъде „откаран в болница с хеликоптер“.

Още едно спускане е насрочено за събота във Вал Гардена.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Владимир Зографски преодоля квалификациите в Енгелберг

Владимир Зографски преодоля квалификациите в Енгелберг

  • 19 дек 2025 | 18:25
  • 656
  • 0
Историческа първа победа за Чехия в Световната купа по алпийски ски

Историческа първа победа за Чехия в Световната купа по алпийски ски

  • 19 дек 2025 | 15:04
  • 1155
  • 1
Торонто с първа загуба в НХЛ без да отбележи гол от 71 мача насам

Торонто с първа загуба в НХЛ без да отбележи гол от 71 мача насам

  • 19 дек 2025 | 12:52
  • 264
  • 0
Александра Фейгин е звезда в шоуто "Приказни герои" на Ледения парк тази неделя

Александра Фейгин е звезда в шоуто "Приказни герои" на Ледения парк тази неделя

  • 19 дек 2025 | 12:43
  • 464
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 19 дек 2025 | 08:40
  • 715
  • 0
Марио Матиканов е носител на приза “Спортист на годината“ за 2025 година в Самоков

Марио Матиканов е носител на приза “Спортист на годината“ за 2025 година в Самоков

  • 18 дек 2025 | 17:48
  • 584
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
  • 19146
  • 105
Болоня - Интер (съставите)

Болоня - Интер (съставите)

  • 19 дек 2025 | 20:00
  • 484
  • 0
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 14791
  • 7
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 22998
  • 44
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 16098
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 19321
  • 18