Норвежец се завръща у дома след тежко падане в Италия

Скиорът Фредрик Мьолер ще се завърне у дома в Норвегия през уикенда, за да се възстанови от контузиите, получени при падане по време на спускането за Световната купа във Вал Гардена, Италия, в четвъртък.

Норвежката ски федерация заяви, че Мьолер „е в добро настроение и очаква с нетърпение завръщането си у дома“. Допълнителни прегледи са разкрили малки фрактури на гърба, които не изискват операция.

Мьолер е загубил два зъба при инцидента, която се е случила, когато е загубил контрол в секцията с камилски гърбици на пистата Саслонг и е „ударил силно в склона“. Той е бил лекуван на място, преди да бъде „откаран в болница с хеликоптер“.

Още едно спускане е насрочено за събота във Вал Гардена.