  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Торонто с първа загуба в НХЛ без да отбележи гол от 71 мача насам

Торонто с първа загуба в НХЛ без да отбележи гол от 71 мача насам

  • 19 дек 2025 | 12:52
  • 177
  • 0
Торонто с първа загуба в НХЛ без да отбележи гол от 71 мача насам

Лоуган Томпсън спаси 22 удара при победата на Вашингтон над Торонто с 4:0 в НХЛ, като това е първата загуба на канадския тим, беp да отбележи гол от 71 мача насам. Джейкъб Чичрън вкара два гола, Алексей Протас добави един и Джон Карлос записа гол и две асистенции, с което достигна до 750 точки в кариерата си.

Последното поражение на Торонто без гол бе 0:3 от Ванкувър на 11 януари. Брейди Ткачук отбеляза два гола, а Линус Улмарк спря 24 шута за успеха на Отава срещу Питсбърг с 4:0. Улмарк записа 13-а в кариерата си суха мрежа, но първа за сезона. Давид Перон и Клод Жиру също вкараха за победителите, Дрейк Батерсън се отчете с две голови подавания. Артурс Силовс спаси 22 шута за Питсбърг.

Мат Коронато се разписа в третата част, Расмус Андерсон направи три асистенции за победата на Калгари срещу Сиатъл с 4:2. Микаел Баклунд вкара два, а Назем Кадри един за успеха. Чандлър Стефенсон и Каапо Како се разписаха за Сиатъл, вратарят Джои Дакорд отрази 21 шута.

Закари Болдък вкара два, а Лейн Хътсън помогна с три асистенции за победата на домакина Монреал срещу Чикаго с 4:1. Ник Сузуки добави попадение и асистенция, а Ноа Добсън също се разписа за третата победа на тима в последните пет срещи. Чикаго успя да вкара единствено ранен гол чрез Франк Назар.

Куин Хътсън отбеляза първия си гол в НХЛ 5:22 минути преди края на втората част за Едмънтън, който се наложи над Бостън при гостуването си с 3:1. Това бе шести успех за тима в последите осем мача. Райън Нъгент-Хопкинс и Конър Макдейвид завършиха с по гол и асистенция. Тристан Джари спря 12 от 13-е удара към вратата си, но напусна в контузия през втория период. Калвин Пикард не допусна попадение до края на мача. Павел Заха вкара, а Джереми Суойман спася 22 шута за Бостън.

Жоел Ериксон Ек отбеляза попадението, което направи разликата за Монесота, който надделя над Кълъмбъс с 5:2. Ек добави и асистенция. Кириил Капризов и Мат Болди вкараха на празна врата и добави по две асистенции за успеха, Райън Хартман и Владимир Тарасенко също се разписаха. Йеспер Валщед се отчете с 27 спасявания. Зак Уеренски вкара два за Кълъмбъс.

Адриан Кемпе отбеляза две попадения във втория период за Лос Анджелис, който победи Тампа Бей с 2:1. Вратарят на победителите Антон Форсберг се завърна в игра с 18 спасявания. Оливер Бьоркстранд бе голмайсторът на Тампа Бей.

Джей Ти Милър вкара в продължението за победата на Ню Йорк срещу Сейнт Руис с 2:1. Гейб Перо отбеляза първия си гол за Рейнджърс, които спечелиха едва втори успех в последните седем мача. Вратарят Игор Шестьоркин спаси 26 удара. Джонатан Бергрен вкара първото си попадение за Сейнт Луис.

Бъфало продължи успешната си серия на четири победи след 5:3 срещу Филаделфия. Джак Куин, Таге Томпсон, Ноа Остлунд, Джош Норис и Райън Маклеод вкараха за победителите, Зак Бенсън и Матиас Самуелсон помогнаха с по две асистенции, Алекс Лион спаси 24 шута. Ноа Кейтс, Кам Йорк и Трейвис Конечни бяха голмайсторите за Филаделфия.

Уайът Джонстън реализира две попадения за Далас при победата над Сан Хосе с 5:3. Рууп Хинц записа гол и асистенция, а Джъстин Хриковян и Джейми Бен също вкараха за успеха. Еса Линдел и Мико Рантанен записаха по две голови подавания. Колин Граф вкара два пъти, Шакир Мухмадулин също се разписа, Маклин Селебрини направи две асистенции, а Алекс Неделкович спаси 25 шута за "акулите".

